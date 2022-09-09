機車男「紅燈硬要衝」慘撞公車　車頭全爛險捲車底...驚險影像曝

記者許權毅／台中報導

台中市大雅區8日晚間23時發生一起交通事故，一名19歲曾姓機車騎士載著友人行經民生路時闖紅燈，直接撞上中清東路上一台直行公車，騎士重重撞上公車左前車頭，機車車頭幾乎全毀，人差點就被捲進公車車底，所幸只有手腳擦挫傷無大礙，42歲陳姓公車司機與車上乘客無受傷。警方初判肇事原為曾男闖紅燈。

▲台中一名19歲曾男8日晚間騎車行經大雅區民生路與中清東路口時，闖紅燈撞上公車。（圖／記者許權毅翻攝）



事發在8日深夜23時02分，19歲曾男載著朋友騎車行經大雅民生路，不料卻在中清東路口時，不顧一旁綠燈直行的公車，直接違規闖紅燈穿越，曾男發現時緊急煞車仍來不及，直接撞上公車左前車頭，曾男與友人當場重摔。

▲▼曾男撞上公車左前車頭，與友人當場重摔，嚇得司機趕緊報警。（圖／記者許權毅翻攝）



附近監視器拍下完整過程，公車司機查覺時緊急煞車，車上眾多乘客差點摔倒，撞擊後陳姓司機趕緊下車查看並報案。民眾則在網路上貼出影片表示，「我親眼所見，機車闖紅燈，與公車發生碰撞事故。」

▲所幸曾男與友人皆無大礙，僅受到手腳擦挫傷。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



大雅分局表示，初判肇因為曾男違反號誌管制行駛，陳男尚未發現肇因，曾男機車車頭嚴重損毀，公車則是左側車頭受損。曾男手腳擦挫傷送醫治療，其友人則是自行就醫後返家，經檢測雙方均無酒精反應。

▲大雅分局警方表示，初判肇因為曾男違反號誌管制行駛，公車駕駛則無。（圖／記者許權毅翻攝）