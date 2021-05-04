小二數學「兩行英文公式」編題目！爸崩潰看不懂：國三女兒都愣住





▲爸爸看到回家作業的題目超傻眼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者施怡妏／綜合報導

孩子的回家作業，有時是家長的惡夢，讓許多家長相當頭痛，一名父親表示，老師出了一份作業，要小二的女兒回家用此公式寫出題目，不知道是太難，還是不夠聰明，想超久都想不出答案，「連國三的大女兒都愣住」，讓他崩潰直呼「根本是在整家長！」對此，有家長回應「其實上課有認真聽都會做」。

父親在臉書「爆怨2公社」發文，作業上有四格格子，其中兩格寫著「AxB=C、C+D=E；AxB=C、D-C=E」，要學生用此公式寫出問答題題目，看到題目後他傻眼，「真懷疑現在小朋友的作業，是出給小孩寫的，還是整家長的」，女兒不過才小二而已，「我總覺得小二出這作業太難了！」懷疑因為疫情關係，連教育都超前部屬。

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事後，他也補充解答，「一包糖果有5顆，妹妹有3包糖果，媽媽又給他4顆，請問妹妹有幾顆糖果？」不少網友也認為太難了，「光看右邊的算式，要自己寫題目再自己解答，這太為難小二生了」、「突然覺得生小孩是在殘害國家幼苗」、「我一直懷疑現在教數學的老師，其實是教國文的老師代課的」。

▲家長們指出，家中的小孩最近都在學相同的題目。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

但也有網友認為，這題目是在訓練小孩的邏輯，「現在都是這樣了，多做題目熟能生巧了啦加油」、「現在的數學，跟父母那時候唸的數學，算法都不太一樣」、「這題目很好，孩子會出題，那解答肯定沒問題，大部分的人都是國語不好，不是數學很差」。

不過也有家長表示，小孩目前小二，正在學用2個步驟完成加、減、乘混合運算，「看一下課本就知道怎麼做了」。也有網友提供第二題的解答，「老師買了五盒船筆，每盒有五支，要發給班上的學生，但學生有30人，若每個學生發一支船筆，那麼有幾位拿不到船筆呢？5x5=25，30-25=5」。