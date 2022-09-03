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軒嵐諾帶來大雨！距滿水位僅3.3m　石門水庫進行調節性放水

▲經濟部北區水資源局今（3）日指出，鑑於軒嵐諾颱風持續逼近台灣北部地區，可望持續為石門水庫及署集水區帶來豐沛雨量，今日下午3時起進行調解性放水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲經濟部北區水資源局今（3）日指出，鑑於軒嵐諾颱風持續逼近台灣北部地區，可望持續為石門水庫及署集水區帶來豐沛雨量，今日下午3時起進行調解性放水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中度颱風軒嵐諾持續逼近台灣北部地區，其中石門水庫集水區迄今降雨已達186毫米，經濟部北區水資源局指出，目前蓄水率由74.5%回升至87.2%，因中央氣象局預測後續降雨仍持續增加，因此決定今（3）日下午3時起開啟永久河道進行調解性放水，並採取雙機滿載發電調節。

▲經濟部北區水資源局今（3）日今日下午3時起進行調解性放水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲經濟部北區水資源局今（3）日今日下午3時起進行調解性放水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北水局表示，石門水庫截至今日下午2時止，水位已上升至241.7公尺，距離滿水位245公尺僅剩3.3公尺，蓄水量約1.78億立方公尺，蓄洪空間還剩約2,700萬立方公尺。根據中央氣象局預估24小時集水區降雨將超過300毫米，推估降雨入流水庫水量將超過1億立方公尺，為維持水庫使用壽命，有必要進行調節性放水因應。

▲受到集水區降下豐沛雨量，經濟部北區水資源局今日下午3時起進行調解性放水，水庫水位緩緩上升。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲受到集水區降下豐沛雨量，經濟部北區水資源局今日下午3時起進行調解性放水，水庫水位緩緩上升。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北水局強調，因應水情已成立緊急應變小組一級開設，隨時掌握軒嵐諾颱風動態，並依水庫入流進行洩洪操作，呼籲民眾切勿進入水庫下游河道，以免造成人身安全危害。

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