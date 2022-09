俄第二大石油商董事長驚傳「醫院墜樓亡」　公司駁：是重病離世

▲俄羅斯第二大石油生產商「盧克石油公司」(Lukoil)董事長馬加諾夫(Ravil Maganov,右)傳出於1日墜樓身亡。(圖/達志影像/newscom)

記者張寧倢/綜合外電報導

莫斯科8月下旬才發生「普丁大腦」、俄國哲學家杜金(Aleksandr Dugin)愛女遭汽車炸彈攻擊身亡的事件。如今又傳出,俄羅斯第二大石油生產商「盧克石油」(Lukoil)董事長馬加諾夫(Ravil Maganov)1日從醫院6樓落下身亡。公司方面反駁稱馬加諾夫是因重病離世,但一張疑似墜樓現場的照片已在網路瘋傳。

路透社引述知情人士說法稱,67歲的盧克石油董事會主席兼執行副總馬加諾夫1日在莫斯科一家醫院,從窗戶墜樓身亡。法新社報導,盧克石油公司稍早發表最新回應稱,馬加諾夫是因為「重病」去世。

部分俄媒也報導了馬加諾夫的死訊,西班牙《歐洲週報》報導提到,俄羅斯「ENews112」、「Mash」等媒體都刊出相關報導稱,馬加諾夫原本是在莫斯科中央臨床醫院(Central Clinical Hospital)的6樓病房接受治療,卻從窗戶墜樓,「調查人員為了確定墜落原因,已經有執法部門投入現場工作。」疑似墜樓現場的照片也已在推特等社交媒體上傳開。

▲疑似俄羅斯石油公司高層馬加諾夫墜樓地點畫面。(圖/翻攝自推特@301military)

路透報導,盧克石油公司1993年成立不久後,馬加諾夫就在公司任職至今,並監督其煉油、生產與探勘工作,2020年成為董事長。馬加諾夫的64歲弟弟納爾(Nail Maganov)則是在一家俄羅斯中型石油公司「Tatneft」擔任執行長兼總經理。

馬加諾夫與盧克石油公司創始人之一的亞歷克佩羅夫(Vagit Alekperov)是親密盟友。前蘇聯石油部副部長的亞歷克佩羅夫4月左右因西方發動俄烏戰爭相關制才,遭英國實施資產凍結與旅行禁令,其後大約1周,他便辭去了盧克石油公司總裁一職。

