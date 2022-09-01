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俄第二大石油商董事長驚傳「醫院墜樓亡」　公司駁：是重病離世

▲▼俄羅斯第二大石油生產商「盧克石油公司」（Lukoil）董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）1日因不明原因墜樓身亡。（圖／達志影像／newscom）

▲俄羅斯第二大石油生產商「盧克石油公司」（Lukoil）董事長馬加諾夫（Ravil Maganov，右）傳出於1日墜樓身亡。（圖／達志影像／newscom）

記者張寧倢／綜合外電報導

莫斯科8月下旬才發生「普丁大腦」、俄國哲學家杜金（Aleksandr Dugin）愛女遭汽車炸彈攻擊身亡的事件。如今又傳出，俄羅斯第二大石油生產商「盧克石油」（Lukoil）董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）1日從醫院6樓落下身亡。公司方面反駁稱馬加諾夫是因重病離世，但一張疑似墜樓現場的照片已在網路瘋傳。

路透社引述知情人士說法稱，67歲的盧克石油董事會主席兼執行副總馬加諾夫1日在莫斯科一家醫院，從窗戶墜樓身亡。法新社報導，盧克石油公司稍早發表最新回應稱，馬加諾夫是因為「重病」去世。

部分俄媒也報導了馬加諾夫的死訊，西班牙《歐洲週報》報導提到，俄羅斯「ENews112」、「Mash」等媒體都刊出相關報導稱，馬加諾夫原本是在莫斯科中央臨床醫院（Central Clinical Hospital）的6樓病房接受治療，卻從窗戶墜樓，「調查人員為了確定墜落原因，已經有執法部門投入現場工作。」疑似墜樓現場的照片也已在推特等社交媒體上傳開。

▲▼疑似俄羅斯石油公司高層馬加諾夫墜樓地點畫面。（圖／翻攝自推特@301military）

▲疑似俄羅斯石油公司高層馬加諾夫墜樓地點畫面。（圖／翻攝自推特@301military）

路透報導，盧克石油公司1993年成立不久後，馬加諾夫就在公司任職至今，並監督其煉油、生產與探勘工作，2020年成為董事長。馬加諾夫的64歲弟弟納爾（Nail Maganov）則是在一家俄羅斯中型石油公司「Tatneft」擔任執行長兼總經理。

馬加諾夫與盧克石油公司創始人之一的亞歷克佩羅夫（Vagit Alekperov）是親密盟友。前蘇聯石油部副部長的亞歷克佩羅夫4月左右因西方發動俄烏戰爭相關制才，遭英國實施資產凍結與旅行禁令，其後大約1周，他便辭去了盧克石油公司總裁一職。

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