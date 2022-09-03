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英國證實：出現「第2種」猴痘病毒株　患者曾前往西非

記者張寧倢／編譯

英國衛生當局2日證實，英國發現第2種猴痘病毒，一名最近曾到過西非的猴痘患者被檢驗出與目前疫情不同的猴痘毒株。這名患者已經被送往皇家利物浦大學醫院的高危險傳染病房收治，當局正在追蹤密切接觸者，但截至1日並未有任何新病例。

▲▼紐約提供「車來速」猴痘疫苗接種。（圖／路透）

▲英國政府證實，境內出現第2種猴痘病毒。圖為紐約市提供民眾接種猴痘疫苗。（圖／路透）

根據「天空新聞」（Sky News）2日報導，英國衛生安全局（UKHSA）宣布，一名不願透露姓名的患者曾到訪西非後確診猴痘，但病毒株與在當前疫情中廣泛傳播的猴痘病毒不同。UKHSA表示，這種病毒株不一定是新的變異株，有可能過去就曾在英國出現，但目前仍在進行檢驗來證實這項推測。

此案負責人瑪基（Sophia Maki）博士表示，「我們正在盡力聯繫個案確診前的密切接觸者，並在必要時為他們進行評估與建議。」她補充，因衛生當局嚴格遵守著完善和強力的感染控制系統，公眾面臨的染疫風險仍「非常低」。截至8月底，英國已通報3413例猴痘確診病例。

報導指出，任何曾前往西非、中非等疫區的人都應該警覺是否出現發高燒、頭痛、肌肉或背部疼痛、腺體腫脹、顫抖和疲勞等猴痘症狀。另外，由16國臨床醫師組成的合作組織也已確認，單一生殖器損傷與口腔或肛門上的潰瘍也屬於猴痘病毒的症狀，有些情況甚至嚴重到需要住院治療。

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