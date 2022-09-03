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社會 社會焦點 保障人權

關鍵影像曝！騎士雨中撞小黃「卡車底」慘死　警發現跟「她」有關

記者陳雕文／新北報導

颱風「軒嵐諾」帶來豪雨，新北市新店區一名騎士2日晚間7點多，頂著風雨要回家，行經祥和路與吉安街口時與一輛計程車發生車禍，消防員到場時發現騎士卡在小黃底盤，身體骨折頭部破裂，緊急將人拉出後送醫，到院前死亡。警方調查發現，悲劇的發生其實跟另一輛轎車有關！

▲▼車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲騎士頂著風雨回家，沒想到遭遇死劫。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，死者（酒測值還在抽血化驗中）擔任清潔工，案發當時頂著風雨騎車返家，沒想到途中發生事故，計程車司機持照正常也無酒駕，由於路口監視器沒有拍到車禍畫面，警方第一時間無法判斷是小黃追撞騎士，還是騎士因天雨路滑自摔後遭輾。

警方持續調閱畫面，發現騎士在事故現場的前一個路口曾大動作閃避違規左轉的轎車，加上天雨路滑導致失控自摔，再遭後方計程車輾斃。

▲▼撞擊。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼騎士閃躲違規左轉的轎車，接著在大雨中自摔，再被後方計程車輾進底盤慘死。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼撞擊。（圖／記者陳雕文翻攝）

由祥和路違規左轉吉安街的轎車女駕駛，持照正常也無酒駕，案發當時正要去購物，其車輛也無擦撞的痕跡，警方重複觀看監視器畫面，確定騎士當時遇到違規車後，曾出現甩尾閃躲的動作，儘管未發生擦撞，但女駕駛的違規行為卻也間接造成後續的車禍。

警方依過失致死罪嫌函送計程車司機以及女駕駛，確切肇因仍待後續釐清。

▲▼車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼消防員將人從車底盤拉出送醫，但騎士身體骨折頭部破裂，到院前已死亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

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