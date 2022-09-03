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大陸 大陸焦點 特派現場

上海封城時支援民眾！韓麵包店遭秋後算帳「重罰259萬」引爆民憤

▲▼上海封城期間麵包店平價賣糕點。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲麵包店被大陸官方處罰。（圖／翻攝自上觀新聞）

大陸中心／綜合報導

上海市場監管部門日前發出一則處罰通報，4月封城期間，南韓知名麵包連鎖店「巴黎貝甜」未經許可從事食品生產經營活動，賣麵包給各區團購的居民，罰款58.5萬人民幣（約新台幣259萬元）。消息一出點燃大陸網友怒火，全網聲援稱，該麵包店在疫情期間未漲價，許多人都靠著團購糕點過日子，是良心企業。

綜合陸媒報導，巴黎貝甜因上海疫情封控在3月底關閉工廠，讓無法返回住處的工人前往培訓中心過渡住宿，並利用培訓中心的烘焙裝置和原料在該培訓中心烤麵包自食自用。

4月因封控形勢嚴峻，周邊居民對食物需求急切，巴黎貝甜遂以平價出售在培訓中心製作的麵包，累計生產團購糕點套餐400套（共4種套餐），每種套餐售價125元（人民幣，下同）至170元不等。當事人生產經營上述團購糕點套餐的違法所得共計58,500元。

但因為麵包是在培訓中心製作的，與之前拿到的許可證上的地址不同，在8月底被上海市場監管處罰，對其處以沒收物品、沒收違法5.85萬所得、並罰款58.5萬，罰款是其所得利潤的十倍。

上海市場監管部門指出，上海艾絲碧西食品有限公司（巴黎貝甜）持有有效的《營業執照》、《食品生產許可證》、《食品經營許可證》，但其許可證上核准的生產、經營地址為景聯路759號，並非老虹井路100號。

▲▼上海封城期間麵包店平價賣糕點。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲網友氣憤聲援。（圖／翻攝自上觀新聞）

處分消息一出，在大陸網路迅速引發討論，網友一面倒批評，自己當初封城期間就是靠著團購他們的糕點過日子，「收留員工、平價出售，為何要處罰?」、「上海被封鎖斷糧餓死人期間，衝出封鎖線給千家萬戶送麵包，英雄企業啊」、「這難道不是為眾人抱薪者麼？卻落得這般下場？」、「乳頭肉官復原職，為民烤麵包罰款58萬，太牛逼了」、「巴黎貝甜疫情期間真的救過我的命，我差點餓死在家裡全靠社區團購這一波麵包」。

許多網友怒斥要以實際行動支持巴黎貝甜，並紛紛PO出麵包的照片，「知道了，會多買巴黎貝甜的」、「以後買麵包認准巴黎貝甜！」、「眾生皆苦、巴黎貝甜」。

此前，上海4月封控期間，因物資問題頻頻引起民憤。當地居民收到政府發放的物資，竟發現豬肉肥肉過多、品相不佳、多為邊角料甚至變質變味。甚至有很多人抱怨，收到的都是「豬奶頭」且散發臭味。

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