成都封城「內部亂象」影片曝！民眾崩潰爆衝突　幼童睡推車排隊PCR

記者鄭思楠／綜合報導

四川省成都市1日宣布封城，1日到4日實施全員核酸篩檢。不過，當地隨後頻頻爆出封城亂象，因為民眾必須出門去檢測點排隊做核酸，沒想到立馬傳出當地核酸採集系統崩潰，導致許多民眾深夜還在排隊。《東森新媒體ETtoday》記者收到當地民眾爆料影片，有人甚至排到崩潰，當場大打出手，還有孩童熬不下去，只能蜷縮在推車中睡覺。

綜合陸媒報導，成都多地此前公佈了全員核酸檢測時間安排，多在14時到19時1日。沒想到，成都部分地區的市民1日就在社交軟件上發文稱，成都核酸檢測系統崩潰，「排隊排了好久，結果系統徹底崩潰了，做不了核酸了」、「我去了兩個核酸點，都因為系統崩潰做不了核酸」、「前幾天已經崩潰一次了，今天又崩潰了」。

有陸媒採訪多名當地市民表示，確實出現了核酸檢測系統崩潰、核酸檢測點排長隊的情況，「不少小區也在群裡通知了這一情況，告訴大家暫時不要去排隊，但是很快恢復了正常。」

▲成都封城，核酸檢測系統崩潰。（圖／成都民眾供圖）

《東森新媒體ETtoday》記者收到當地民眾的爆料影片稱，「系統崩潰大家也排隊崩潰」。他提供的兩段影片從兩個不同角度拍到，一個核酸檢測點已經排滿了長長的人龍，突然人群中兩名男子發生衝突，當場扭打在一起，旁邊的群眾見狀紛紛上前拉住二人。

該民眾還提供多張照片，一張是一名工作人員站在椅子上，拿著手機伸長手臂找手機訊號中。另一張一名女童疑似不敵深夜長時間排隊，直接在小小的推車中睡著。另外還有一張對話紀錄，民眾抱怨諷刺稱，「我們小區還是人性化，安排娃娃先做，半小時做了兩個娃娃。」

▲民眾爆料對話記錄。（圖／成都民眾供圖）

2日，成都市12345市長熱線相關工作人員回應，目前成都市正在開展全民核酸，暫停了許多社會面便民核酸採樣點，系統崩潰的原因可能與使用人數過多有關，「核酸檢測系統如果出現問題是需要省裡來進行搶修的，我們市級單位也是等待省裡的通知，如果獲得搶修通知也會告知來電人員，目前核酸檢測系統已經恢復正常，今天暫時未收到核酸檢測系統崩潰的消息。」

▲網友打臉官方說已經恢復。（圖／成都民眾供圖）

不過，許多當地網友隨後又發文打臉，「打臉了哈，9月2日，下午18點30分左右，又崩了哈！」、「崩到現在都還沒恢復啊」、「恢復個屁，你這不是造謠嗎？？？？」、「崩到現在都還沒恢復啊」。還有網友氣憤抱怨，「四點排到現在接近九點，前進了20米」、「下雨了，大家排了好長的隊」、「為什麼要統一時間做核酸，不可以分批次嗎？而且換了新系統之後更差勁了」。