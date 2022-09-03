　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「兔女郎」穿內衣地鐵跳鋼管！飽滿雙球震暈老司機　警察森77抓人

▲▼她就穿內衣褲在地鐵車廂劈腿鋼管秀。（圖／翻攝自影片）

▲她就穿內衣褲在地鐵車廂劈腿鋼管秀。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

上海地鐵6號線車廂內一名女乘客近日戴著兔耳朵，僅穿著內衣供他人拍照，當場大放送飽滿雙球，影片在網上流傳，網友震驚稱，「想拍這種照片能不能自己租個地啊。」影片顯示，一名僅穿著內衣褲的女子，將地鐵扶手當成鋼管，還擺出劈腿等姿勢供人拍照和錄影，目前警方已經介入處理。

一段上海地鐵6號線車廂內，一名女乘客僅著內衣跳鋼管舞的影片在網上流傳。片中可見有人對女子進行拍攝、錄影。警方之後拘捕3人，指他們擾亂公共場所秩序。

事發9月2日，上海軌道交通公安表示，經調查，24歲女子熊某妮、24歲女子婁某為宣傳其銷售的內衣產品，請朋友24歲女子江某然充當模特兒，並請23歲男子張某帆拍攝宣傳素材。

警方指，9月2日凌晨5時54分許，上述4人從上海軌交世紀大道站入站，乘坐6號線（港城路站方向）。江某然在車廂內僅身著內衣且不按規定佩戴口罩，由其餘3人對其進行拍攝。目前，熊某妮、婁某、江某然因擾亂公共場所秩序被依法處以行政拘留，張某帆被依法處以行政罰款。

網友留言批評，「攝影棚已經裝不下了嗎」、「這個世界，越來越瘋狂了」、「這不是穿衣自由，這是既想賺錢又捨不得錢自己模擬場景拍照」、「這是抱著什麼心理來地鐵上擺拍啊」、「肯定有人說穿衣自由，那就自由吧，別人也有diss的自由」、「穿衣自由的前提是不要影響公共秩序」。

►豪華海陸燒烤組990元！備足好料過中秋節

ET快訊
軒嵐諾來了！暴風圈最快今晚8點前碰觸東北角　暴雨轟炸熱區曝
破舊紅綠燈砸新手媽　多處骨折恐癱瘓
快訊／戴資穎惜敗安洗瑩　無緣晉級日本公開賽冠軍戰
周杰倫IG驚喜「曬吳宗憲照片」　網暴動敲碗求合體
LIVE／軒嵐諾「擦邊」觸陸時間延後　氣象局最新說明
軒嵐諾「回春」！再幾小時暴風圈碰觸東北角　入夜雨勢狂炸
華視新任總經理出爐！　藍宜楨「完整經歷曝光」
「一次弄破才不痛」他騙破處爆血！　小女友昏厥送醫GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

25歲女OL「保健品當飯吃」還設鬧鐘　1年多子宮長滿肌瘤

「兔女郎」穿內衣地鐵跳鋼管！飽滿雙球震暈老司機　警察森77抓人

糖果、辣椒醬...全球「店王」推1.1萬中秋禮盒！因1原因不賣月餅

手扶梯當輸送帶…她放行李箱秒滾落　大媽慘被「保齡球式」砸飛

任正非突喊「活下去」是目標　孟晚舟：華為正面對前所未有的挑戰

怕缺菜瘋屯糧！成都女反曬「11台冰箱」　網：知道你家不缺錢

成都封城「內部亂象」影片曝！民眾崩潰爆衝突　幼童睡推車排隊PCR

陸推健康碼「互通互認」打破防疫各自為政　港媒：實際執行有難度

送小一女兒去上學！天兵爸離開接到「警察電話」：搞錯國小了

北京正式跨入「中度老齡化社會」　65歲以上人口突破20%

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

桃園驚爆行刑式槍殺！　2男頭部留彈孔陳屍套房

豐年祭鋸木比賽「大腳一踩」　頭目胯下被重擊！痛到狂跳

林襄進軍日本恐受限！　日男點出她「身體特徵」：印象很差

阿嬤塞零用錢給金孫❤️　不接受退錢反應超可愛

疑打滑...轎車國1自撞釀3傷　車頭凹、女滿臉血呆坐路邊

25歲女OL「保健品當飯吃」還設鬧鐘　1年多子宮長滿肌瘤

「兔女郎」穿內衣地鐵跳鋼管！飽滿雙球震暈老司機　警察森77抓人

糖果、辣椒醬...全球「店王」推1.1萬中秋禮盒！因1原因不賣月餅

手扶梯當輸送帶…她放行李箱秒滾落　大媽慘被「保齡球式」砸飛

任正非突喊「活下去」是目標　孟晚舟：華為正面對前所未有的挑戰

怕缺菜瘋屯糧！成都女反曬「11台冰箱」　網：知道你家不缺錢

成都封城「內部亂象」影片曝！民眾崩潰爆衝突　幼童睡推車排隊PCR

陸推健康碼「互通互認」打破防疫各自為政　港媒：實際執行有難度

送小一女兒去上學！天兵爸離開接到「警察電話」：搞錯國小了

北京正式跨入「中度老齡化社會」　65歲以上人口突破20%

首度為陳時中站台　蔡英文：今年底選戰一定會贏

她常「生悶氣」！看診頻喊悶　醫一查驚：是肺腺癌

軒嵐諾來襲交通異動懶人包！39班機取消、106船班停駛　雙鐵正常

不斷更新／台東宣布：明正常上班、上課　各縣市懶人包一次看

麗晶精品黃金週目標上看5億營收　逾半數新客助攻全年業績創高

火車遇醉男性侵！人妻反抗竟被「推下鐵軌」慘死　幼子目睹崩潰

保柚來香聚　南檢與台南市府攜手反賄選

《順風》美月剪成「張員瑛同款瀏海」對比殘酷　見到成品哭出來

統一獅單季登錄2個羅薩　寫下聯盟新紀錄

選美也能做公益！2022金萌獎將開跑　寵物展巨型看板超吸睛

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

大陸熱門新聞

送小一女兒去上學！天兵爸離開接到警察電話

成都封城內部恐怖亂象影片曝！民眾深夜排隊PCR爆衝突

小夫妻投資買新房準備轉賣 開門傻眼：住8個人，冷氣都裝好了

上海封城時支援民眾！南韓麵包店遭秋後算帳重罰259萬

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

男抽皮帶狂鞭討債女！路人驚：是醫院院長

深圳週末半封城！6區「封閉式」管理

屁妹拿枕頭挑釁金龍魚！牠怒衝破頂蓋重摔地面

10歲男童身高僅110公分！醫：被這睡覺習慣害慘

美當鋪獲南京大屠殺彩色照！老闆露面還原始末

她搭手扶梯亂放行李箱　大媽慘被保齡球式砸飛

陸「免疫細胞殺腫瘤」療法登《自然》期刊 臨床87.5％患者完全緩解

丈夫滑手機看到老婆影片！報案揪出男同事氣炸

怕缺菜瘋屯糧！成都女曬11台冰箱

更多熱門

相關新聞

Jennie男友視角照搶當「人間CK」

Jennie男友視角照搶當「人間CK」

南韓女團BLACKPINK 日前受邀前往美國2022 MTV Video Music Awards（MTV VMAs）頒獎典禮，而成員Jennie最新出鏡Calvin Klein秋季形象廣告的完整畫面悄悄曝光了，她演繹新款內衣及牛仔褲，展現零贅肉體態模樣慵懶自在。

上海封城時支援民眾！南韓麵包店遭秋後算帳重罰259萬

上海封城時支援民眾！南韓麵包店遭秋後算帳重罰259萬

美大使上海排隊做核酸　照片引戰

美大使上海排隊做核酸　照片引戰

男子胸插刀倒路邊！警救援驚見原地復活

男子胸插刀倒路邊！警救援驚見原地復活

夏立言赴上海、福建座談　台商曝心聲：盡快恢復小三通

夏立言赴上海、福建座談　台商曝心聲：盡快恢復小三通

關鍵字：

上海地鐵內衣鋼管舞

讀者迴響

熱門新聞

張紫妍被逼陪睡百次玩5人行！13年後公司大反攻

啦啦隊女神遭開除！球團長文譙她配合度差

「反骨男孩」語謙被求婚了！

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

兄妹瘋狂性愛6年　她30歲才知男友是親哥哥

翻禮金簿「驚見綜藝大哥悄託人送紅包」

送小一女兒去上學！天兵爸離開接到警察電話

郭婷筠住家隔壁飄惡臭　驚見發黑屍體

軒嵐諾今夜掠過東北角！明晨2時「滿血回歸」變強颱　

好爸爸轉身變冷血殺手槍殺2男

軒嵐諾暴風圈觸3縣市　今晚明早最近台

V熱戀Jennie躺床視角疑外洩　BLACKPINK Lisa私照也外流

他生不出二寶！醫一驗「精蟲被火烤5年」驚呆　問職業懂了

記者爆料：Jennie整支手機遭駭了　「刻意重拍上傳」原因令人發毛

2歲童關車內7小時熱死　警敲門父母才發現

更多

最夯影音

更多
貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉
通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面