「兔女郎」穿內衣地鐵跳鋼管！飽滿雙球震暈老司機　警察森77抓人

▲她就穿內衣褲在地鐵車廂劈腿鋼管秀。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

上海地鐵6號線車廂內一名女乘客近日戴著兔耳朵，僅穿著內衣供他人拍照，當場大放送飽滿雙球，影片在網上流傳，網友震驚稱，「想拍這種照片能不能自己租個地啊。」影片顯示，一名僅穿著內衣褲的女子，將地鐵扶手當成鋼管，還擺出劈腿等姿勢供人拍照和錄影，目前警方已經介入處理。

一段上海地鐵6號線車廂內，一名女乘客僅著內衣跳鋼管舞的影片在網上流傳。片中可見有人對女子進行拍攝、錄影。警方之後拘捕3人，指他們擾亂公共場所秩序。

事發9月2日，上海軌道交通公安表示，經調查，24歲女子熊某妮、24歲女子婁某為宣傳其銷售的內衣產品，請朋友24歲女子江某然充當模特兒，並請23歲男子張某帆拍攝宣傳素材。

警方指，9月2日凌晨5時54分許，上述4人從上海軌交世紀大道站入站，乘坐6號線（港城路站方向）。江某然在車廂內僅身著內衣且不按規定佩戴口罩，由其餘3人對其進行拍攝。目前，熊某妮、婁某、江某然因擾亂公共場所秩序被依法處以行政拘留，張某帆被依法處以行政罰款。

網友留言批評，「攝影棚已經裝不下了嗎」、「這個世界，越來越瘋狂了」、「這不是穿衣自由，這是既想賺錢又捨不得錢自己模擬場景拍照」、「這是抱著什麼心理來地鐵上擺拍啊」、「肯定有人說穿衣自由，那就自由吧，別人也有diss的自由」、「穿衣自由的前提是不要影響公共秩序」。