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軒嵐諾陸警！暴風圈觸3縣市　今晚明早最近台「恐再成強颱」

▲▼軒嵐諾颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲軒嵐諾颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

中颱軒嵐諾發布陸警，暴風圈預計會接觸新北、基隆、宜蘭陸地，在今天傍晚、明天上午是最靠近台灣的時候。軒嵐諾白天預計會加速北上前進，最快明天中午就會解除陸警。不過預報員提醒，由於垂直風切減弱，軒嵐諾強度會再增強，不排除再成為強度颱風。

▲▼軒嵐諾颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）

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軒嵐諾颱風3日4時中心位置在北緯 22.5 度，東經 124.8 度，即在鵝鑾鼻的東方約410公里之海面上，以每小時11轉17公里速度，向北進行。近中心最大風速每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於14級風；瞬間最大陣風16級風。

根據最新資料顯示，第11號颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向北移動，其暴風圈已進入台灣東半部海面，對宜蘭及新北將構成威脅。預計此颱風暴風圈未來有擴大之趨勢。

▲▼軒嵐諾颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）

中央氣象局預報員張承傳指出，已目前路徑來看，軒嵐諾在今天傍晚到明天上午是最靠近台灣的時候，預估暴風圈會接觸到新北、基隆、宜蘭陸地。軒嵐諾白天起將會加快速度往北前進，預計最快明天中午解除陸警、明晚解除海警。

另外，張承傳提醒，由於垂直風切減弱的緣故，軒嵐諾不排除增強、再度成為強烈颱風，民眾不可輕忽。

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