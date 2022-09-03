颱風今傍晚至明晨最關鍵！　侯友宜：風力接近停班停課邊緣

▲0830軒嵐諾颱風警報單。（圖／中央氣象局）



記者崔至雲／新北報導

軒嵐諾颱風發布陸警，今入夜到明天上半天離台最近，暴風圈可能今晚觸地。新北市長侯友宜今（3）日上午召開災害應變會議表示，新北最關鍵時間點在今傍晚5點到明天中午，預估風力會接近停班停課邊緣；全市橫移門預計傍晚5點關閉，開放周邊紅黃線停車。

中央氣象局今上午公布軒嵐諾最新雨量預測，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣等山區將達400到700毫米。平地部分，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣等總雨量預測也將達300到500毫米。

侯友宜表示，東北角4區預防性停班課，主要是考量颱風可能於短時間內再變強颱，今天傍晚至明天中午風雨最大，也是降雨最多的時候，「氣象局的數據未達停班、停課標準，但風力已接近，請各單位視同停班課標準防範」。

侯友宜指出，新北市東北角4區今預防性停班停課，雖然現在軒嵐諾是中度颱風，北上過程仍有可能短時間變強颱，根據中央氣象局今天上午7點資訊，新北市平均風力為5到6級，陣風為8到9級，最關鍵時間點在今天傍晚5點到明天中午，預估風力會接近停班停課邊緣，各單位要視同停班停課標準全力防範。

侯友宜也呼籲民眾颱風期間減少外出，並避免前往海邊觀浪，尤其市轄東北角及北海岸區域的民眾。

水利局補充，全市18處抽水站、44台抽水機目前累積抽水量已達273.9萬噸，橫移門預計下午5點關閉，下午1點起車輛只出不進，橫移門關閉後，則開放周邊紅黃線開放停車。