軒嵐諾颱風暴風圈逼台！今晚可能觸地　高鐵今全線正常營運

▲高鐵今全線正常行車。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者李姿慧／台北報導

軒嵐諾颱風發布陸警，今入夜到明天上半天離台最近，暴風圈可能今晚觸地，台灣高鐵公司今(9/3)宣布，高鐵今全線正常行車，將按時刻表發車，但若風力或雨量過大，將降速行駛，因屬天然災害，不適用延遲退費規定。

軒嵐諾颱風今入夜來襲，台灣高鐵成立防颱應變中心，依據最新氣象資訊綜合研判，高鐵公司今宣布，今天全線可正常營運，各車次列車依時刻表發車，高鐵公司將持續觀察颱風最新動態，倘因颱風路線變動致對營運造成影響，將另行提前公告。

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台灣高鐵表示，目前高鐵各車站、基地、維修單位及全線保全已完成相關防颱作業，加強巡檢頻率，定時向防颱應變中心回報。高鐵公司也提醒，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，惟屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

高鐵也公布，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

由於日前高鐵電車線曾遭外來塑膠袋纏繞導致影響行車，高鐵也呼籲鄰近高鐵沿線民眾務必加強固定大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於一旦遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內而纏繞架空電車線，不但恐損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，更有觸法之虞，民眾切勿掉以輕心。