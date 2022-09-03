軒嵐諾挾猛烈雨勢　9公路警戒！不排除視風雨預警封路

▲軒嵐諾颱風挾帶劇烈降雨，蘇花公路等不排除視風雨情況預警性封路管制。（資料圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

軒嵐諾颱風發布陸警，今入夜到明天上半天離台最近，暴風圈可能今晚觸地，公路總局表示，台9線北宜公路、蘇花公路等9條公路將視風雨情況不排除預警封路。

今(9/3)日凌晨2時30分中央氣象局發布軒嵐諾颱風海上陸上颱風警報，公路總局應變小組提升為一級開設，依最新颱風路徑顯示，颱風移速緩慢影響時間較長，隨暴風圈接近侵襲台灣範圍及程度將增加，預估自9月3日起至9月4日上午為雨勢較大時間。降雨熱區為北部、西北部、東北部地區，其次為東部、中部山區。

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公路總局表示，將視風雨狀況發布預警警戒作為，逐級提升警戒作業，可能實施管制路段，包含台2線北部濱海公路、台2甲線陽金公路、台7線北橫公路、台7甲線北橫支線、台9線北宜公路、台9線蘇花公路、台9甲線新烏公路、台9丁線舊蘇花公路、台11線花東濱海公路。

公路總局表示，惟實際作為仍依即時氣象情資及現場情況再機動調整。公路總局將派員駐點守視、定時巡查。此外，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，公路總局呼籲用路人，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。