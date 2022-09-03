ET專訪／引進國際技術解決垃圾大戰　許淑華盼打造宜居城市

▲許淑華（右）力拚延續國民黨在南投縣的長期執政。（圖／許淑華競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

隨著經濟發展，提升環境品質和社福教育也成為一般民眾關心的重點，尤其是南投縣缺乏焚化爐，垃圾大量堆置、自燃產生空汙問題越見嚴重，林明溱縣府提出綠能中心、垃圾燃料化政策又因預定地竹山鎮民反對而卡關，甚至引發縣府和公所間的垃圾清運大戰，也讓縣民擔心若不建綠能中心，未來如何解決垃圾山難題。

許淑華指出，南投仍要配合中央政策，因此現階段環保署還是應負起協調全國焚化廠的責任，協助縣府處理去化，才能化解有關垃圾處理爭議；未來若當選縣長，也會引進經過專業評估、國際間最環保先進垃圾處理技術，以鄉鎮市為單位進行垃圾去化處理及再利用，確保低污染、高效能，實現循環經濟的目標。

許淑華強調，隨著全球暖化嚴重造成氣候變遷影響，溫室氣體排放問題已經成為世界各國無法忽視的巨大威脅與挑戰，在2021年COP26聯合國氣候峰會上，達成2050年淨零排放共識；許淑華認為，低碳已經不只是單純的環保議題，更成為一項經濟課題，因此「低碳永續」一定是她未來施政核心。

在社福政策方面，許淑華承諾會延續林明溱縣府的優質政策，像是免費營養午餐、高齡照護等，並且擴大補助在地民眾在意的大小事，例如增加假牙預算補助、廣設「樂齡健康中心」、增設0至2歲托育服務據點和人力培訓，建立準公共保母平台等，打造全齡樂活的宜居城市。