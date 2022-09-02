桃園市長四腳督戰況激烈　林智堅退選「看板還到處掛」成奇景

▲挾持執政優勢，鄭文燦強力輔選鄭運鵬，地方喻為如同其參選第三屆市長。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，迄2日受理登記截止，分別有民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、國民黨張善政以及無黨籍鄭寶清4人登記參選，形成「四腳督」選局。民進黨原推出的市長參選人林智堅，因論文門致「堅下鵬上」，目前桃園各大小街道，仍到處可見林智堅和市長鄭文燦以及同黨市議員懸掛的選舉看板，成歷次選舉首見。

另外，挾持執政優勢，地方大小活動皆陪同鄭運鵬到場，強力輔選鄭運鵬的市長鄭文燦，地方人士指稱，2022是鄭文燦參選第三任桃園市長，也是其取得年底接任行政院長的要因，選況激烈，成為全國注目焦點。

▲2022桃園市長選戰「四腳督」。（圖／擷取自臉書）

2022桃園市長選戰，國民黨市長候選人張善政，在藍營整合成功後，選情看好，並以其名「善」字為主軸，認為「善」象徵一個不只是多元，更是共生、共榮的桃園，因此訴求用「善」字連結你我眾人，共同為桃園打拚。

「善Taoyuan」每個開頭字母都代表一個桃園特色以及未來發展的重點：「Technology」 代表前瞻科技、「Aviation」象徵航向天際、「Open」訴求開放透明、「Youth」代表年輕活力、「United」 號召攜手團結、「Affluent」打拚富足繁榮、「Natural」期待自然共好，希望發揚自然、富足、團結、年輕的桃園，邁向起飛、用科技連結全世界。

▲林智堅雖退選，但桃園仍到處可見其競選看板（圖／擷取自網路）

民進黨市長候選人鄭運鵬則以「運轉桃園大進化」為選舉主軸與口號，推動桃園市成為適合生活、有嗜好、有特色的城市。民眾黨參選人賴香伶則提出「桃園前進」為競選主軸，透過行走桃園傾聽民意。宣布以無黨籍參選的民進黨前立委鄭寶清強調，他參選是一場恢復「新黨外運動」的選戰，盼能吸引更多年輕人及知識分子改變桃園，找回昔日民進黨追求民主、法治自由與人權的建黨精神。