　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市議員118人搶61席　「蜂蜜檸檬」吳蕚洋改投松信搶議員

▲▼公辦政見發表會。台北市市長候選人吳蕚洋出席（圖／記者季相儒攝）

▲吳蕚洋。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

2022年底選舉腳步接近，相關縣市長、議員參選人的登記在2日截止。在議員部分，一共有118人登記參選，其中有50人要爭取連任，其餘不乏交棒、階段任務完成者選擇不繼續參選。值得一提的是，上一屆2018年參選市長大位的吳蕚洋，這次改投入松山信義選區參選議員。

根據台北市選委會統計，第一選舉區25人、第二選舉區13人、第三選舉區16人、第四選舉區13人、第五選舉區19人、第六選舉區27人、第七選舉區2人、第8選舉區3人，一共有118人登記參選。另外，里長共有884人登記參選。

從名單來看，士林北投選區部分，無黨籍議員陳建銘交棒給女兒陳思宇。內湖南港選區部分，國民黨資深議員陳義洲本要交棒給助理張煥霖，但因超級強棒李彥秀回歸參選，最終張未參與初選，還改投黃珊珊麾下。

松山信義選區部分，國民黨議員陳永德、無黨籍的邱威傑皆未參選。中山大同選區部分，國民黨籍的王浩重回議會一屆後，選擇交棒助理高世俊；民眾黨籍議員林國成則交棒給女兒林珍羽。

中正萬華選區部分，民進黨資深議員周威佑交棒給辦公室主任邵維倫。大安文山選區部分，新黨籍的李慶元不再參選，交棒給助理林岳龍；民進黨籍的阮昭雄，則交棒給「口譯哥」趙怡翔。

ET快訊
LIVE／軒嵐諾恐轉強颱！最快23：30陸警　氣象局最新說明
快訊／北北基宜桃都宣布了！各縣市「停班停課」懶人包一次看
快訊／北北基宣布　明正常上班課
激烈！12人登記參選台北市長　史上最多
好爸爸轉身變「冷血殺手」3槍殺2男　生活背景曝光
資深演員古谷一行逝世！　2度抗癌暴瘦20公斤
快訊／軒嵐諾站台灣旁就甩雨！　6縣市「豪雨特報」
妹子偷看色色片　驚見畫面出現「熟面孔」：是哥哥女朋友
快訊／台南也宣布了！各縣市「停班停課」懶人包一次看
金門發現無人機空投包裹藏「茶葉蛋、榨菜」　神秘密碼曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

金門收到「榨菜」、「魯蛋」包裹　黃暐瀚大驚：就是「榨蛋」

教宗想續簽《梵中協議》、缺席挺台聲明　蔡英文今晚派陳建仁訪教廷

快訊／軒嵐諾甩尾輕掃台灣　北北基共識3日正常上班上課

反制對岸無人機侵擾　金防部出動干擾槍攔截

蔡英文特派陳建仁今晚出訪教廷　展開9天訪問行程

謝國樑開直播公布被冤枉　發最新比對報告說明澄清

北市議員118人搶61席　「蜂蜜檸檬」吳蕚洋改投松信搶議員

桃園市長四腳督戰況激烈　林智堅退選「看板還到處掛」成奇景

首都之爭好激烈！12人登記參選台北市長史上最多

喊告後「滿版張善政」消失？　他神回：網軍都放颱風假去了

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

給喝水消氣...女友哄不好　他下秒直接潑水幫滅火！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

金門收到「榨菜」、「魯蛋」包裹　黃暐瀚大驚：就是「榨蛋」

教宗想續簽《梵中協議》、缺席挺台聲明　蔡英文今晚派陳建仁訪教廷

快訊／軒嵐諾甩尾輕掃台灣　北北基共識3日正常上班上課

反制對岸無人機侵擾　金防部出動干擾槍攔截

蔡英文特派陳建仁今晚出訪教廷　展開9天訪問行程

謝國樑開直播公布被冤枉　發最新比對報告說明澄清

北市議員118人搶61席　「蜂蜜檸檬」吳蕚洋改投松信搶議員

桃園市長四腳督戰況激烈　林智堅退選「看板還到處掛」成奇景

首都之爭好激烈！12人登記參選台北市長史上最多

喊告後「滿版張善政」消失？　他神回：網軍都放颱風假去了

LIVE／軒嵐諾「持續長胖」恐轉強颱！最快23：30陸警　氣象局最新說明

「說話讓人舒服」是一種魅力　5個小技巧GET大人的說話之道

不斷更新／北北基宜桃明天正常上班上課！各縣市「停班停課」懶人包一次看

金門收到「榨菜」、「魯蛋」包裹　黃暐瀚大驚：就是「榨蛋」

教宗想續簽《梵中協議》、缺席挺台聲明　蔡英文今晚派陳建仁訪教廷

快訊／軒嵐諾甩尾輕掃台灣　北北基共識3日正常上班上課

2022九合一選舉登記截止　新竹縣長5人角逐大位　

託颱風的福　海岬型船運價單日再漲56%、續創單日新高

「我也好想要李振昌回來」佛斯特談突破

反制對岸無人機侵擾　金防部出動干擾槍攔截

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

政治熱門新聞

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

爆乳正妹參戰嘉義市議員！本名16字真實身分曝

快訊／軒嵐諾來襲！　新北2校宣布停課

「全台最長名」爆乳參選人　身分證曝光

「全台最長名參選人」是爆乳正妹！　真實身分讓謝和弦也凍未條

狂！地方媽媽捧150萬元現金參選台中市長

何淦銘宣布退選　新竹縣長寶座藍綠對決

「首度擊落」大陸空拍機！　他推一手段提士氣：馬上散彈砲都做出來

即／台東男衝浪捲外海失蹤！狂游2小時獲救　

快訊／謝國樑才邀看論文！　他丟比對系統「相似度47%」：怎麼畢業的？

安坑輕軌年底通車　新北捷運擴大徵才「月薪最高58K」

即／大陸空拍機又闖金門！　駐守部隊「首度擊落」

鄭寶清參戰　沈富雄曝這原因讓綠營「緊張」了

盧秀燕曾當記者　年輕照片曝光

更多熱門

相關新聞

林智堅退選　看板還到處掛成奇景

林智堅退選　看板還到處掛成奇景

2022桃園市長選戰，迄2日受理登記截止，分別有民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、國民黨張善政以及無黨籍鄭寶清4人登記參選，形成「四腳督」選局。民進黨原推出的市長參選人林智堅，因論文門致「堅下鵬上」，目前桃園各大小街道，仍到處可見林智堅和市長鄭文燦以及同黨市議員懸掛的選舉看板，成歷次選舉首見。

首都之爭好激烈！12人登記參選台北市長史上最多

首都之爭好激烈！12人登記參選台北市長史上最多

「讓網路平台為新聞付費」　蔣萬安推議價法草案：讓媒體人抬頭挺胸

「讓網路平台為新聞付費」　蔣萬安推議價法草案：讓媒體人抬頭挺胸

新竹市6人參選市長　這區僅1人參選議員

新竹市6人參選市長　這區僅1人參選議員

狂！地方媽媽捧150萬元現金參選台中市長

狂！地方媽媽捧150萬元現金參選台中市長

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長台北市議員

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

不斷更新／台南明正常上班課

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

即／軒嵐諾風雨出人命　男騎士滑倒摔車爆頭亡

即／台中性平會祭重罰　狼校長解聘退休金沒了

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

更多

最夯影音

更多
謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面