北市議員118人搶61席　「蜂蜜檸檬」吳蕚洋改投松信搶議員

▲吳蕚洋。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

2022年底選舉腳步接近，相關縣市長、議員參選人的登記在2日截止。在議員部分，一共有118人登記參選，其中有50人要爭取連任，其餘不乏交棒、階段任務完成者選擇不繼續參選。值得一提的是，上一屆2018年參選市長大位的吳蕚洋，這次改投入松山信義選區參選議員。

根據台北市選委會統計，第一選舉區25人、第二選舉區13人、第三選舉區16人、第四選舉區13人、第五選舉區19人、第六選舉區27人、第七選舉區2人、第8選舉區3人，一共有118人登記參選。另外，里長共有884人登記參選。

從名單來看，士林北投選區部分，無黨籍議員陳建銘交棒給女兒陳思宇。內湖南港選區部分，國民黨資深議員陳義洲本要交棒給助理張煥霖，但因超級強棒李彥秀回歸參選，最終張未參與初選，還改投黃珊珊麾下。

松山信義選區部分，國民黨議員陳永德、無黨籍的邱威傑皆未參選。中山大同選區部分，國民黨籍的王浩重回議會一屆後，選擇交棒助理高世俊；民眾黨籍議員林國成則交棒給女兒林珍羽。

中正萬華選區部分，民進黨資深議員周威佑交棒給辦公室主任邵維倫。大安文山選區部分，新黨籍的李慶元不再參選，交棒給助理林岳龍；民進黨籍的阮昭雄，則交棒給「口譯哥」趙怡翔。