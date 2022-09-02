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快訊／貢寮壩滿水位！基隆2區供水沒問題了　員山子差1m達分洪

記者郭世賢／基隆報導

軒嵐諾颱風來襲！連兩日降雨集中在基隆河上游山區，員山子分洪水位一度達到62公尺，僅差1公尺就達分洪堰高度。新北貢寮壩因2個多月未降雨，導致水位驟降缺水；貢寮、雙溪連2天大雨進帳，貢寮壩已滿水位，解決基隆中正區和信義區高地供水不足情形，但基隆新山水庫蓄水量仍只有32.1%，待天降甘霖解除旱象。

▲員山子分洪水位一度達到62公尺，僅差1公尺就達分洪堰高度。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲員山子分洪水位一度達到62公尺，僅差1公尺就達分洪堰高度。（圖／記者郭世賢翻攝）

第十河川局長陳健豐表示，因軒嵐諾颱風逐漸逼近，台灣北部地區將首當其衝，氣象局總雨量預測於新北市山區將達到400到700毫米，十河局除已針對轄區內高風險地區進行加強巡視，密切關注水情狀況，並已預佈兩部移動式抽水機至基隆市管區排大武崙溪，協助地方政府應變工作。

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陳健豐說，1日一波降雨基隆河員山子分洪水位一度達到62公尺，僅差1公尺就達分洪堰高度，此次降雨集中基隆河上游山區，特別加強基隆河沿線貨櫃場查核工作 ，確認員山子閘門操作正常，考量員山子可能於本次颱風期間進行分洪，請分洪隧道出口沿海地區民眾，與行經北37線道路、台2線道路之人車務必提高警覺，以策安全。

▲十河局局長陳健豐視察員山子管理中心閘門操作。（圖／第十河川局提供）

▲▼第十河局陳健豐局長視察員山子管理中心閘門操作。（圖／第十河川局提供）

▲十河局局長陳健豐視察員山子管理中心閘門操作。（圖／第十河川局提供）

十河局指出，新店溪上游山區也是本次降雨集中地區，十河局雖於8月初完成防汛宣導工作，但仍提醒烏來地區民眾務必提高警覺，也提醒新店溪沿線堰壩管理單位注意閘門操作時機，十河局亦與縣市政府、公路總局、上游水庫管理機關及台灣電力公司等相關單位保持密切聯繫，嚴防複合式災害發生。

十河局特別加強呼籲，新北市、基隆市、北海岸地區相關單位，應嚴防強風豪雨，河邊較低窪地區要慎防淹水，上游水庫隨時都有調節性放水的可能，目前地方政府已開始陸續進行高灘地撤離及人車管制作業，民眾若有停放在河道高灘地的車輛密切注意橫移門關閉的訊息，沿岸地勢較低窪的地區都可能受影響，應隨時注意氣象資訊及透過「水利署防災資訊服務網」查詢河川即時水位等防災資訊。

自來水公司表示，2個多月來，新北貢寮壩未降雨，水位驟降導致缺水，貢寮、雙溪這2天大雨進帳，目前貢寮壩已滿水位，但基隆降雨有限，新山水庫蓄水量仍只有32.1%。基隆市長林右昌說，貢寮壩滿水位，已解決基隆中正區及信義區高地供水不足情形。

▲員山子分洪水位一度達到62公尺，僅差1公尺就達分洪堰高度。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲員山子分洪水位一度達到62公尺，僅差1公尺就達分洪堰高度。（圖／記者郭世賢翻攝）

▼基隆新山水庫蓄水量仍只有32.1%。（圖／翻攝自《台灣水庫即時水情》網站）

▲基隆新山水庫蓄水量。（圖／翻攝自《台灣水庫即時水情》網站）

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