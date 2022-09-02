最快23：30發陸警！一圖看颱風轉強「影響拉長」　降雨最猛時間曝

▲氣象局預報中心課長林秉煜說明。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

軒嵐諾颱風龜速推進，挾劇烈降雨轟北台灣，北市陽明山鞍部累積雨量達201.5毫米，出現豪雨，最快今(9/2)晚11時30分發布陸上警報，明雨勢更猛。氣象局觀測，軒嵐諾明天延至上午11時「增胖」，週日清晨5時轉為強颱。天氣風險公司也公布一圖提醒暴風圈將擴大增強，影響時間將延長至週日下午陸警才解除。

根據氣象局新一報顯示，軒嵐諾颱風今(9/2)下午17時的中心位置在北緯22.1度，東經124.9度，即在鵝鑾鼻的東方約410公里之海面上，以每小時7轉15公里速度向北進行，中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前七級風暴風半徑為250公里，十級風暴風半徑100公里；颱風預測明天(9/3)下午17時的中心位置在北緯24.2度，東經124.6度，即在台北的東南東方約330公里海面上。

根據最新資料顯示，颱風目前正在鵝鑾鼻東方海面向北移動，暴風圈已經進入巴士海峽、台灣東南部海面及台灣東北部海面，暴風圈未來有擴大趨勢。

原預測明天(9/3)上午8點七級風暴風半徑增強擴大為280公里，根據最新預測，將延後至明上午11時；週日(9/4)凌晨5時七級風暴風半徑變胖為300公里，將增強為強烈颱風。

▲一圖看颱風預測影響延長。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

天氣風險公司也公布一圖，提醒暴風圈將擴大增強，影響時間將延長至週日下午陸警才解除；其中週六晚間至週日上半天，颱風距離台灣最近，降雨影響最顯著，有機會侵襲宜蘭以及大臺北東側的陸地，並發布陸上警報。

天氣風險公司表示，軒嵐諾颱風強度稍稍減弱，但會持續鞏固結構且暴風圈有擴大趨勢，因此影響時間又再延長了；北部、東半部將出現持續間歇、陣雨雨勢至週日；週六晚間至週日上半天，颱風距離台灣最近，降雨影響最顯著，有機會侵襲宜蘭以及大臺北東側的陸地，並發布陸上警報。

山區及基隆北海岸地區，累積雨量多，並偶有短時較大雨勢發生的機會。中南部山區累積雨量多，平地也短暫陣雨，降雨空檔相對較多。

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！