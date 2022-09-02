新莊警闖禍了！「執勤未鳴笛闖紅燈」連撞2車　維修費恐破百萬

記者陳以昇、戴上容／新北報導

新莊警分局新樹派出所30歲張姓及鄭姓警員今2日執行巡邏勤務時，員警獲報附近有火警，張姓員警身為駕駛人，有開啟警示燈但未鳴笛，闖了新莊區樹新路與豐盛一街口紅燈，遵守交通規則的橫向車道小客車閃避不及迎頭撞上，闖禍警車又波及一旁停等小客車，造成2車毀損，所幸人都沒事，目前初估維修費達百萬，詳細事發原因仍待釐清。

▲▼ 新莊警未鳴笛闖紅燈撞2車。（下圖同／記者陳以昇翻攝）

據了解，新樹派出所張姓警員與24歲鄭姓警員今2日凌晨2至4時執行巡邏勤務，當時新莊區民安西路傳出火警，張警員於是駕駛巡邏車，搭載鄭姓員警趕赴現場，準備指揮交通。

警方表示，正當張姓員警準備開啟警鳴器（尚未完成開啟）之際，巡邏車闖了紅燈路口，遭橫向由21歲林女駕駛Lexus撞擊，林女車輛安全氣囊爆了10顆，駕駛林女手腳擦挫傷，一旁蘇姓友人未受傷。

▲新莊警車（紅圈處）未鳴笛闖紅燈撞2車。（下圖同／記者陳以昇翻攝）

偏離車道的巡邏車又再碰撞正在停等紅燈、55歲黃男所駕RAV4多元計程車，RAV4車頭被警車撞到毀損嚴重，所幸黃男人無傷。

▲55歲黃男所駕RAV4多元計程車，RAV4車頭被警車撞到毀損嚴重（圖／記者陳以昇翻攝）

新莊警方局表示，全案由林口分局交通分隊依規定程序處理，所有事故當事人酒測值皆為0mg/L。分局後續將加強宣教，倘欲緊急事故趕赴現場，應開啟警示燈及警鳴器，並灌輸員警倘處理緊急事故需趕赴現場僅擁有「優先路權」，並非「絕對路權」之觀念，且行經路口仍應減速確認安全再行通過，以確保執勤安全。

據了解，遭巡邏車撞擊Lexus，水箱、車頭嚴重毀損，事發當下氣囊爆了10個，初估維修費破百萬！另一台被波及的RAV4多元計程車，車頭也嚴重毀損，維修費尚待估算。肇事張姓員警，事發當下有表示，全部都他的錯，各包2千元紅包讓對方壓壓驚，他說會全權負責賠償。

▲遭撞Lexus水箱、車頭嚴重毀損，事發當下氣囊爆了10個，初估維修費破百萬（圖／記者陳以昇翻攝）