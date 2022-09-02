Tinder遇溫柔男公關秒暈船　22歲短裙正妹急「奔現」險被騙

▲鍾姓正妹透過交友軟體Tinder認識男公關。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名鍾姓正妹（22歲）日前透過交友軟體Tinder，認識一名又帥又溫柔的男公關，兩人相談甚歡，正妹急著想「奔現」，男公關表示必須先買遊戲點數4萬元才能見面，正妹急衝超商購買時，店員覺得有異偷偷報警，員警苦口婆心的勸告正妹，這是詐騙集團的慣用伎倆，才讓一頭熱的正妹冷靜下來，及時保住4萬元。

▲鍾姓正妹（左）透過交友軟體Tinder認識男公關疑似遭詐。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

苓雅分局凱旋路派出所警員8月31日晚間，接獲轄內超商店員來電說有一名正妹疑似遭詐騙，警方到場後發現，疑似遭騙的鍾姓女子長相秀麗，露出一雙美腿，因鍾女在I-bon一邊購買點數、一邊講電話躊躇許久，超商店員察覺有異，撥打派出所電話請警方協助。

鍾姓正妹向員警表示，自己在Tinder交友軟體認識一名盧姓男子，兩人相談甚歡，相約出來見面，但盧男表示自己從事八大行業，需要鍾女向公司的經理報備，盧男才能順利請假出遊，鍾女加入經理的line後，卻被要求在超商購買4萬元點數，但當鍾女向對方表示自己戶頭只有2萬元時，對方又叫她先去買2萬元點數。

▲機警的超商店員通報員警到場處理疑似詐騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警告知她這是現在詐騙集團慣用的手法，甚至也被翻拍成影集Tinder大騙徒，鍾女才驚覺險遭受騙，先很感謝員警的幫助讓她沒有被騙去買點數。

Netflix紀錄片《Tinder大騙徒》前一陣子暴紅，內容描述一位佯裝成鑽石大亨之子的男主角，利用手機交友軟體Tinder騙財騙色，甚至一人分飾多角，在網路上尋找可詐騙的對象下手。