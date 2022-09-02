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社會 社會焦點 保障人權

驚悚自撞現場曝！天雨國道打滑3人輕重傷　物品噴滿地回堵3km

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

國道1號南下3.9公里處（八堵段）2日下午4時許，發生一起自撞車禍！一輛白色轎車疑因天雨路面積水，先是打滑兩圈後自撞中央分隔島，車內2女、1男分別受到輕重傷，其中一名熱褲女子更滿臉是血地呆坐路上，撞擊力道之大造成車內物品全部噴飛，現場也一片凌亂。

▼國道1號南下3.9公里處（八堵段）2日下午4時許，發生一起自撞車禍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲▼國道1號南下3.9公里處（八堵段）2日下午4時許，發生一起自撞車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼國道一號自撞車禍，熱褲妹滿臉血呆坐路邊。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

中山高速公路南下3.7公里下午4點鐘左右發生一起自撞車禍、一輛準備回家的南下自小客車在內側車道，疑天雨路面積水、高速行駛間輪胎輾壓打滑，旋轉兩圈之後自撞中間分隔島，車上一男兩女共三人分別輕重傷、緊急往基隆長庚醫院急救中！現場車輛1度大回堵將近3公里、時間長達半個多小時。

▲▼國道1號南下3.9公里處（八堵段）2日下午4時許，發生一起自撞車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

救護車到場之後，先將坐在內側車道的一名女子送醫急救，她的左手緊壓著頭部，看起來傷勢相當嚴重，根據駕駛表示，她是坐在車後座的乘客，至於自己和副駕駛的一名女子，傷勢比較輕微，不過因有嘔吐現象，消防隊員為了安全起見，仍然將2人送往醫院觀察。

現場車內物品散落一地、車頭車尾因為劇烈旋轉撞擊、車輛幾乎全毀、至於肇事原因，還要等國道警察進一步調查釐清。

▲▼國道一號自撞車禍，熱褲妹滿臉血呆坐路邊。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲▼國道1號南下3.9公里處（八堵段）2日下午4時許，發生一起自撞車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

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