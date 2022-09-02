快訊／軒嵐諾雨彈狂炸　北北基22：00將宣布「是否停班停課」

▲軒嵐諾雖然仍未觸陸，但外圍環流已為台灣帶來強風大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中颱軒嵐諾持續逼近，外圍環流已帶來強風大雨，台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣預計今晚（2日）10點宣布明天是否停班停課。

根據氣象局資料，軒嵐諾2日17時中心位置在鵝鑾鼻東方約410公里海面上，以每小時7轉15公里速度向北進行，近中心最大風速每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時 198 公里），相當於16級風，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

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《東森新媒體ETtoday》整理各縣市3日是否停班停課資訊，截至2日晚間7點30分結果如下：

基隆市｜尚未宣布（預計22：00將宣布）

台北市｜尚未宣布（預計22：00將宣布）

新北市｜尚未宣布（預計22：00將宣布）

桃園市｜尚未宣布

新竹市｜尚未進入颱風陸上警戒區域，故目前未規劃宣布停班課訊息，將持續觀察颱風動態。

新竹縣｜明（3）日未達停班課標準。山區學校授權教育局跟鄉鎮長討論決定後再公告。

苗栗縣｜明（3）日正常上班、正常上課

台中市｜台中市明(3)日維持正常上班上課。中央氣象局如於今日夜間或明日清晨發布陸上颱風警報，將台中列入警戒區域，屆時將視風力雨量預測是否已達停班停課標準，再對外宣布。

彰化縣｜明（3）日正常上班、正常上課

雲林縣｜尚未宣布

南投縣｜尚未宣布

嘉義市｜尚未宣布

嘉義縣｜尚未宣布

台南市｜尚未宣布

高雄市｜尚未宣布

屏東縣｜依據中央氣象局預報資料顯示，屏東縣明日（9/3）未列入警戒區且未達停班停課標準。屏東縣政府宣布明日（9/3）正常上班、照正常上課。

宜蘭縣｜尚未宣布（預計22：00將宣布）

花蓮縣｜尚未宣布

台東縣｜尚未宣布

澎湖縣｜尚未宣布

連江縣｜尚未宣布

金門縣｜尚未宣布

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