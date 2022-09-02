　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／軒嵐諾雨彈狂炸　北北基22：00將宣布「是否停班停課」

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲軒嵐諾雖然仍未觸陸，但外圍環流已為台灣帶來強風大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中颱軒嵐諾持續逼近，外圍環流已帶來強風大雨，台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣預計今晚（2日）10點宣布明天是否停班停課。

根據氣象局資料，軒嵐諾2日17時中心位置在鵝鑾鼻東方約410公里海面上，以每小時7轉15公里速度向北進行，近中心最大風速每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時 198 公里），相當於16級風，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《東森新媒體ETtoday》整理各縣市3日是否停班停課資訊，截至2日晚間7點30分結果如下：

基隆市｜尚未宣布（預計22：00將宣布）
台北市｜尚未宣布（預計22：00將宣布）
新北市｜尚未宣布（預計22：00將宣布）
桃園市｜尚未宣布
新竹市｜尚未進入颱風陸上警戒區域，故目前未規劃宣布停班課訊息，將持續觀察颱風動態。
新竹縣｜明（3）日未達停班課標準。山區學校授權教育局跟鄉鎮長討論決定後再公告。

苗栗縣｜明（3）日正常上班、正常上課
台中市｜台中市明(3)日維持正常上班上課。中央氣象局如於今日夜間或明日清晨發布陸上颱風警報，將台中列入警戒區域，屆時將視風力雨量預測是否已達停班停課標準，再對外宣布。
彰化縣｜明（3）日正常上班、正常上課
雲林縣｜尚未宣布
南投縣｜尚未宣布

嘉義市｜尚未宣布
嘉義縣｜尚未宣布
台南市｜尚未宣布
高雄市｜尚未宣布
屏東縣｜依據中央氣象局預報資料顯示，屏東縣明日（9/3）未列入警戒區且未達停班停課標準。屏東縣政府宣布明日（9/3）正常上班、照正常上課。

宜蘭縣｜尚未宣布（預計22：00將宣布）
花蓮縣｜尚未宣布
台東縣｜尚未宣布

澎湖縣｜尚未宣布
連江縣｜尚未宣布
金門縣｜尚未宣布

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
LIVE／軒嵐諾恐轉強颱！最快23：30陸警　氣象局最新說明
快訊／北北基宜桃都宣布了！各縣市「停班停課」懶人包一次看
快訊／北北基宣布　明正常上班課
激烈！12人登記參選台北市長　史上最多
好爸爸轉身變「冷血殺手」3槍殺2男　生活背景曝光
資深演員古谷一行逝世！　2度抗癌暴瘦20公斤
快訊／軒嵐諾站台灣旁就甩雨！　6縣市「豪雨特報」
妹子偷看色色片　驚見畫面出現「熟面孔」：是哥哥女朋友
快訊／台南也宣布了！各縣市「停班停課」懶人包一次看
金門發現無人機空投包裹藏「茶葉蛋、榨菜」　神秘密碼曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／軒嵐諾「持續長胖」恐轉強颱！最快23：30陸警　氣象局最新說明

不斷更新／北北基宜桃明天正常上班上課！各縣市「停班停課」懶人包一次看

軒嵐諾站台灣旁邊就甩雨！　氣象局發布6縣市「豪雨特報」

妹子偷看色色片！驚見畫面出現「熟面孔」：是哥哥女朋友

快訊／軒嵐諾雨彈狂炸　北北基22：00將宣布「是否停班停課」

京站突停電「漆黑45分鐘」　業者：台電電纜線發生短路

疫情燒入校園「單日+4278」　全台1113所園校停課

快訊／貢寮壩滿水位！基隆2區供水沒問題了　員山子差1m達分洪

最快23：30發陸警！一圖看颱風轉強「影響拉長」　降雨最猛時間曝

今年中秋完勝關鍵！烤肉神器1+1　烤肉神器1+1 豬隊友立馬變神隊友

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

給喝水消氣...女友哄不好　他下秒直接潑水幫滅火！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

LIVE／軒嵐諾「持續長胖」恐轉強颱！最快23：30陸警　氣象局最新說明

不斷更新／北北基宜桃明天正常上班上課！各縣市「停班停課」懶人包一次看

軒嵐諾站台灣旁邊就甩雨！　氣象局發布6縣市「豪雨特報」

妹子偷看色色片！驚見畫面出現「熟面孔」：是哥哥女朋友

快訊／軒嵐諾雨彈狂炸　北北基22：00將宣布「是否停班停課」

京站突停電「漆黑45分鐘」　業者：台電電纜線發生短路

疫情燒入校園「單日+4278」　全台1113所園校停課

快訊／貢寮壩滿水位！基隆2區供水沒問題了　員山子差1m達分洪

最快23：30發陸警！一圖看颱風轉強「影響拉長」　降雨最猛時間曝

今年中秋完勝關鍵！烤肉神器1+1　烤肉神器1+1 豬隊友立馬變神隊友

LIVE／軒嵐諾「持續長胖」恐轉強颱！最快23：30陸警　氣象局最新說明

「說話讓人舒服」是一種魅力　5個小技巧GET大人的說話之道

不斷更新／北北基宜桃明天正常上班上課！各縣市「停班停課」懶人包一次看

金門收到「榨菜」、「魯蛋」包裹　黃暐瀚大驚：就是「榨蛋」

教宗想續簽《梵中協議》、缺席挺台聲明　蔡英文今晚派陳建仁訪教廷

快訊／軒嵐諾甩尾輕掃台灣　北北基共識3日正常上班上課

2022九合一選舉登記截止　新竹縣長5人角逐大位　

託颱風的福　海岬型船運價單日再漲56%、續創單日新高

「我也好想要李振昌回來」佛斯特談突破

反制對岸無人機侵擾　金防部出動干擾槍攔截

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

不斷更新／北北基桃明正常上班課

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

軒嵐諾明恐轉強颱！最快今夜發陸警　彭啟明曝4地有機會放颱風假

最快23：30發陸警！一圖看颱風轉強「影響拉長」　降雨最猛時間曝

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

北北基宜最快今夜陸警！　「風雨最劇」時間點曝光

軒嵐諾西、北側空一塊！「颱風殺手」發威

更新／軒嵐諾逼近！各縣市活動取消延期一覽

廖老大「超難喝分店刷4.3顆星」！老闆親曝生意狀況

氣象局預估最快午夜陸警！暴風圈恐在東北角、宜蘭觸陸

更多熱門

相關新聞

快訊／北北基共識　3日正常上班上課

快訊／北北基共識　3日正常上班上課

中颱軒嵐諾來勢洶洶，儘管未直接侵襲台灣，但厚實的外圍環流仍為全台帶來強烈風雨。台北市政府2日晚間表示，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基共識，宣布3日未達停止上班及上課標準，意及正常上班上課。

託颱風的福　海岬型船運價單日再漲56%、續創單日新高

託颱風的福　海岬型船運價單日再漲56%、續創單日新高

氣象局發布6縣市「豪雨特報」、4縣市大雨特報

氣象局發布6縣市「豪雨特報」、4縣市大雨特報

即／貢寮壩滿水位！基隆2區供水沒問題了

即／貢寮壩滿水位！基隆2區供水沒問題了

天雨國道打滑3人輕重傷　驚悚撞擊現場曝

天雨國道打滑3人輕重傷　驚悚撞擊現場曝

關鍵字：

軒嵐諾颱風氣象局氣像雲中颱豪雨

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

不斷更新／台南明正常上班課

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

即／軒嵐諾風雨出人命　男騎士滑倒摔車爆頭亡

即／台中性平會祭重罰　狼校長解聘退休金沒了

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

更多

最夯影音

更多
謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面