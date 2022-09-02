軒嵐諾逼近狂風猛襲！基隆60年榕樹倒塌　公車亭受損封閉1車道

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區安一路370巷口旁1棵近60年老榕樹，今（2日）上午8時許，受颱風軒嵐諾外圍環流，帶來強風陣雨吹襲，連根拔起傾倒，部分樹枝壓在一旁的候車亭上，警方獲報後，立即派員前往實施交管、封閉一個車道，所幸當時並沒有民眾在等車，並未造成人員傷亡。

▲基隆60年老榕樹倒塌，候車亭被撞擊凹陷。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警第四分局安定派出所警員周可中於上午8時12分獲報馳赴現場，只見老榕樹傾倒，佔據一線車道，當時是上班、上課尖峰時間，車流湧現，為維護用路人安全，周員立即擺置三角錐、拉起封鎖線。

周員在現場實施道路管制，引導車輛循序通過，並通知基隆市府相關單位到場緊急排除，直至今天下午1時許，傾倒的老榕樹切除、移置完畢，排除危害狀況後，恢復全線通車。

▲今天下午1時許傾倒的老榕樹切除、移置完畢。

基隆警第四分局提醒市民朋友，「軒嵐諾」颱風來勢洶洶，外圍環流影響可能造成鷹架、招牌、路樹傾倒、砸落；氣象局預報中心更指出，不排除發布陸上颱風警報，還可能出現9到10級的強陣風，請市民朋友做好防颱準備，非必要避免外出，以維護自身安全。

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