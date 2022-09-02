基隆男報案民宅遭入侵！玉米蛇不見疑被偷　警在衣櫃間找到牠

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名詹姓男子飼養1隻寵物「玉米蛇」，平時飼養在其臥室內的壓克力飼養箱，下班後返家時，玉米蛇突然不翼而飛，懷疑被人偷走，他趕緊向警方報案，警方趕抵現場，調閱大樓監視器確認，查無可疑人士入侵，研判是牠自己逃脫，經仔細搜尋住處內每個角落，終於在衣櫃內衣物間尋獲玉米蛇，誤會一場。

▲基隆民宅遭入侵？屋主心愛不見焦急報案。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警第三分局百福派出所於1日晚間7時許接獲110轉報，指稱民眾報案七堵區百二街某住處內物品遭竊，請求警方協助。警方獲報後相當重視，立即派遣線上巡邏警力所長羅軒偉、警員張皓翔及備勤警元饒家綸到場瞭解案情。

報案人詹姓男子表示，其所飼養的寵物蛇（玉米蛇），疑似遭竊不翼而飛，他所飼養的寵物蛇，已養1個多月，平日飼養在其臥室內的壓克力飼養箱內，不可能逃脫，因下班返家時，發現寵物蛇不見，心急懷疑有人入侵竊取，於是向警方報案追查。

▲玉米蛇平時飼養在其臥室內的壓克力飼養箱。

警員仔細勘查詹男住處內門窗，無外力入侵破壞跡象，財物亦無失竊，再調閱大樓內監視器影像，確認無可疑人士入侵，警方分析研判，寵物蛇可能自行逃脫在住處內某角落躲藏；後續警員陪同詹男仔細搜尋住處內每一個角落，果然於晚上11時許在臥室衣櫃內衣物間，尋獲該失蹤寵物蛇，讓詹男欣喜萬分，十分感謝警方協助尋獲愛蛇，讓他能安心入睡。

基隆警第三分局呼籲，民眾家中如有飼養寵物，建議可裝置網路攝影機即時監看掌握寵物動態，避免不慎逃脫或走失，確保寵物安全。

▲玉米蛇是遊蛇科最為常見的寵物蛇，算是非常溫馴的蛇種。

【更多新聞】

►被控台北大學博士論文涉抄襲 蔡適應開箱反駁：絕對經得起考驗

►軒嵐諾襲台！基隆幼兒BNT集中施打站暫停服務 多項活動取消

►正國會張銘祐質疑論文「相似度47%」 謝國樑：都有註明出處

►快訊／軒嵐諾外圍環流強風橫掃 基隆嶼明起封島3天

►謝國樑登記參選基隆市長 江宜樺陪同「力挺18歲公民權」

►台北大學博士論文被控抄襲 蔡適應：跑過比對系統、符合學術規範