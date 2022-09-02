　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆男報案民宅遭入侵！玉米蛇不見疑被偷　警在衣櫃間找到牠

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名詹姓男子飼養1隻寵物「玉米蛇」，平時飼養在其臥室內的壓克力飼養箱，下班後返家時，玉米蛇突然不翼而飛，懷疑被人偷走，他趕緊向警方報案，警方趕抵現場，調閱大樓監視器確認，查無可疑人士入侵，研判是牠自己逃脫，經仔細搜尋住處內每個角落，終於在衣櫃內衣物間尋獲玉米蛇，誤會一場。

▲基隆民宅遭入侵？屋主心愛不見焦急報案 警員在衣櫃間尋獲牠。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆民宅遭入侵？屋主心愛不見焦急報案。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警第三分局百福派出所於1日晚間7時許接獲110轉報，指稱民眾報案七堵區百二街某住處內物品遭竊，請求警方協助。警方獲報後相當重視，立即派遣線上巡邏警力所長羅軒偉、警員張皓翔及備勤警元饒家綸到場瞭解案情。

報案人詹姓男子表示，其所飼養的寵物蛇（玉米蛇），疑似遭竊不翼而飛，他所飼養的寵物蛇，已養1個多月，平日飼養在其臥室內的壓克力飼養箱內，不可能逃脫，因下班返家時，發現寵物蛇不見，心急懷疑有人入侵竊取，於是向警方報案追查。

▲基隆民宅遭入侵？屋主心愛不見焦急報案 警員在衣櫃間尋獲牠。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲玉米蛇平時飼養在其臥室內的壓克力飼養箱。

警員仔細勘查詹男住處內門窗，無外力入侵破壞跡象，財物亦無失竊，再調閱大樓內監視器影像，確認無可疑人士入侵，警方分析研判，寵物蛇可能自行逃脫在住處內某角落躲藏；後續警員陪同詹男仔細搜尋住處內每一個角落，果然於晚上11時許在臥室衣櫃內衣物間，尋獲該失蹤寵物蛇，讓詹男欣喜萬分，十分感謝警方協助尋獲愛蛇，讓他能安心入睡。

基隆警第三分局呼籲，民眾家中如有飼養寵物，建議可裝置網路攝影機即時監看掌握寵物動態，避免不慎逃脫或走失，確保寵物安全。

▲基隆民宅遭入侵？屋主心愛不見焦急報案 警員在衣櫃間尋獲牠。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲玉米蛇是遊蛇科最為常見的寵物蛇，算是非常溫馴的蛇種。

【更多新聞】

►被控台北大學博士論文涉抄襲　蔡適應開箱反駁：絕對經得起考驗

►軒嵐諾襲台！基隆幼兒BNT集中施打站暫停服務　多項活動取消

►正國會張銘祐質疑論文「相似度47%」　謝國樑：都有註明出處

►快訊／軒嵐諾外圍環流強風橫掃　基隆嶼明起封島3天

►謝國樑登記參選基隆市長　江宜樺陪同「力挺18歲公民權」

►台北大學博士論文被控抄襲　蔡適應：跑過比對系統、符合學術規範

ET快訊
強風狂襲！麗寶摩天輪暫停運作　斷軌雲霄飛車不開放
快訊／23天內第5具浮屍！愛河見「漂浮物」　他細看嚇壞
強風吹落台中中友百貨廣告看板　他開車經過被砸碎擋風玻璃
颱風軒嵐諾逼近！　各縣市活動取消延期一次看
竹北市長為「他」宣布退選　新竹縣長大位成藍綠對決
快訊／「台中房思琪」狼師下場慘！涉性侵校長解聘　千萬退休金沒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／23天內第5具浮屍！愛河見「漂浮物」　他細看嚇壞急報警

父燒炭帶走3兄妹！她生日被冷回「在忙」　母不理求救討賠遭打臉

基隆男報案民宅遭入侵！玉米蛇不見疑被偷　警在衣櫃間找到牠

十分=望古間10公尺雜樹群傾倒　台鐵平溪線遭掩埋路線不通

母子倆都是落跑非法移工　移民署續追非法雇主及仲介

快訊／高雄民宅爆炸起火…14歲少年嗆傷　疑電動車充電過熱釀禍

夠幼稚！男為錢開車撞老闆鐵門　對方不爽撞回來...警逮人追共犯

快訊／台中性平會祭重罰...涉性侵校長遭解聘　千萬退休金沒了

凌晨「碰」一聲巨響！基隆仁五路大招牌風吹砸地　幸無人傷亡

強風吹落台中中友百貨廣告看板　他開車經過被砸碎擋風玻璃

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

快訊／23天內第5具浮屍！愛河見「漂浮物」　他細看嚇壞急報警

父燒炭帶走3兄妹！她生日被冷回「在忙」　母不理求救討賠遭打臉

基隆男報案民宅遭入侵！玉米蛇不見疑被偷　警在衣櫃間找到牠

十分=望古間10公尺雜樹群傾倒　台鐵平溪線遭掩埋路線不通

母子倆都是落跑非法移工　移民署續追非法雇主及仲介

快訊／高雄民宅爆炸起火…14歲少年嗆傷　疑電動車充電過熱釀禍

夠幼稚！男為錢開車撞老闆鐵門　對方不爽撞回來...警逮人追共犯

快訊／台中性平會祭重罰...涉性侵校長遭解聘　千萬退休金沒了

凌晨「碰」一聲巨響！基隆仁五路大招牌風吹砸地　幸無人傷亡

強風吹落台中中友百貨廣告看板　他開車經過被砸碎擋風玻璃

LIVE／暴風圈「勾到北北基」觸陸時間曝　氣象局最新說明

快訊／金石堂台南一店10／30熄燈　30年的書香青春成回憶

強風狂襲！全台最大麗寶摩天輪啟動安全防護　今暫停運轉

快訊／23天內第5具浮屍！愛河見「漂浮物」　他細看嚇壞急報警

楊昇達若綺婚禮閃爆「除了疫情還有愛情」

天花板破洞掉出1隻手！正妹直擊抽動瞬間嚇壞　竟是「哥吉拉來了」

摔車遭大客車追撞！他因「安全帽」死裡逃生2次　驚險畫面曝

殺傷力太強！奴才曬貓大18變　3年對比照「呆萌少女→邪惡巫婆」

改披富邦悍將23號球衣　王躍霖談前隊友：林立太會打

父燒炭帶走3兄妹！她生日被冷回「在忙」　母不理求救討賠遭打臉

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

即／軒嵐諾風雨出人命　男騎士滑倒摔車爆頭亡

獨／她翹臀A倒BMW小小鳥　Show Girl本尊正面曝

看到警察還說了聲謝謝…槍手3槍擊殺2男

桃園2男遭槍殺陳屍套房！警掌握嫌犯身分

即／台中性平會祭重罰　狼校長解聘退休金沒了

即／22歲孝子騎車遭逆撞墜橋亡　三寶女判決出爐

賣88豬仔海削4700萬！《角頭》臨演9人起訴

通緝犯入侵苗栗民宅　女大生嚇壞躲樓上　

百大名醫不倫美女教授　正宮暴瘦15kg怒了

建國高架「賓士高速自撞」石墩全毀　年輕男女1命危1昏迷

桃園槍殺2死相驗結果曝　殺手通報「任務完成」

桃園槍殺2死！黑衣槍手「魁梧背影」曝

更多熱門

相關新聞

十分=望古雜樹群傾倒　台鐵平溪線遭掩埋不通

十分=望古雜樹群傾倒　台鐵平溪線遭掩埋不通

台鐵事故通報平台通報，今天中午12點多，因十分車站與望古車站間，發生異物入侵路線，平溪線列車將延遲。台鐵人員表示，因受軒嵐諾颱風影響，有樹木傾倒橫阻在鐵道上，平溪線路線暫時不通，目前正在排除作業中，平溪線列車受到影響，預計今天晚上11時59分恢復通車時間。

即／台中性平會祭重罰　狼校長解聘退休金沒了

即／台中性平會祭重罰　狼校長解聘退休金沒了

凌晨「碰」一聲巨響！基隆招牌被風吹落

凌晨「碰」一聲巨響！基隆招牌被風吹落

「中文超流利」外籍移工變工頭　幫同鄉找打工

「中文超流利」外籍移工變工頭　幫同鄉找打工

基隆+608！嬰幼童BNT疫苗接種取消順延

基隆+608！嬰幼童BNT疫苗接種取消順延

關鍵字：

基隆寵物玉米蛇影音

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

軒嵐諾明恐轉強颱！最快今夜發陸警　彭啟明曝4地有機會放颱風假

即／軒嵐諾風雨出人命　男騎士滑倒摔車爆頭亡

獨／她翹臀A倒BMW小小鳥　Show Girl本尊正面曝

更多

最夯影音

更多
謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面