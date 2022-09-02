快訊／台中性平會祭重罰...涉性侵校長遭解聘　千萬退休金沒了

記者游瓊華／台中報導

台中一名A女日前出面指控，25年前遭國二資優班導師性侵、猥褻，宛如房思琪翻版。台中市教育局調查近半年，今(2)日下午性平會同意調查報告及懲處建議，黃姓狼師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。

▲資優班導師是狼！國二女遭導師性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴，教育局祭重罰，黃姓狼師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。（圖／記者游瓊華攝）



針對近期外界質疑，市府近四個月來沒有動作，顯得消極？教育局強調，依照法律規定，教師是否停聘、解聘、不續聘，是由學校教評會決定，若教師涉及性侵案件，則是由當時學校組成性平會審議；行為人當時為校長或現職為校長者，則由主管機關召開性平會審議、調查，進而懲處。

教育局表示，此案4/19接獲檢舉後，5/5即召開性平會臨時會，並組成調查小組，分別在6/13、6/28、7/13、8/16、8/29調查、訪談當事人、行為人及關係人等工作，近4個月多次調查，性平會今(2)日下午於審議調查報告後，同意調查结果及懲處建議，「黃師予以解聘、永不錄用、沒有退休金」。

教育局進一步指出，按照性平會法定流程，審議結果出爐後，應給予當事人書面陳述機會，因此待當事人陳述完後，預計9月上旬，將召開最後一次會議，確認是否維持原決議。教育局強調，此案已「設立檢舉專線、廣發調查信、司法、行政雙軌併進調查」。由於教育局已主動告發，除了行政懲處外，後續黃姓教師也將面對司法偵辦。