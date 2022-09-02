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LIVE／暴風圈「勾到北北基」觸陸時間曝　氣象局最新說明

生活中心／台北報導

中央氣象局今(9/2)持續針對軒嵐諾颱風發布海上警報，氣象局預估今午夜前發布陸警，暴風圈可能「勾到」新北、宜蘭、基隆跟台北，暴風圈半徑預計明天上午8點「長胖」增強，明傍晚暴風圈可能觸陸。氣象局17:40將說明颱風最新動態。

根據氣象局資料，軒嵐諾14時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約 420 公里之海面上，以每小時8轉15公里速度向北北西進行，近中心最大風速每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風，七級風暴風半徑 250 公里，十級風暴風半徑 100 公里。

▲▼軒嵐諾颱風9/2下午2時的位置。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

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▲▼軒嵐諾颱風來襲，最快深夜發布陸上警報。（圖／翻攝RAMMB、氣象局）

▲氣象局下午2點發佈，軒嵐諾最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

氣象局預報中心課長林秉煜坦言，依照目前颱風最新路徑，「發布陸上警報應該跑不掉了」，預計最快今天午夜前後發佈陸警。

林秉煜指出，軒嵐諾預計明天上午8暴風半徑變大，預測280公里，週四(9/4)下午2點有機會轉強颱，暴風半徑將變大為300公里，明天傍晚6點到7點可能暴風圈觸地。

至於颱風挾帶豪大雨勢，林秉煜分析，颱風變快起來要等明天下半天，風速明顯加速，颱風中心北邊雲系沒有南邊厚實，北邊降雨屬於外圍環流影響，造成北台灣降雨明顯；明天下半天降雨會有更明顯影響，雨量集中北台灣，今晚中部、南部山區將有降雨，明天開始一整天北部、東部山區都要注意，預估明天北部山區有大豪雨，沿海風浪明顯偏大、西部有強風。

另外，氣象專家彭啟明在直播說明颱風預測，有網友問及明天是否有颱風假？他回應，這次來說最有可能的是新北、東北角沿海，現在預測頂多就是宜蘭、新北市、台北市以及基隆這幾個區域。

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