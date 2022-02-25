長春公園升級今開工　串聯社區打造森林小徑、觀水大草皮

▲新竹市副市長沈慧虹今出席長春公園改善開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

位於關埔國小旁的長春公園，緊靠學校及社區，原是學生、家長、社區居民休閒去處，但公園地形出入口隱密、地形複雜且植栽凌亂，造成使用度低、昏暗死角多。新竹市府今宣布，以「進擊的公園2.0」計畫升級長春公園，找來田中央工作群有限公司設計，預計10月完工，屆時長春公園步道將串連社區，形成一條散步路徑，其中更內含樹林小徑、觀水大草皮，全年齡無死角遊戲場等，提供周邊居民安全優質的休閒去處。

新竹市副市長沈慧虹今出席長春公園改善開工典禮，她表示，幸福城市就是對所有人都友善的共融，公園改善工程沒有很大，只要用心，就能讓全年齡層都有感。本次長春公園升級盼將原有樹林、冷水坑溪優勢綻放出來，更連結社區，打造安全舒適步行環境，讓社區居民「逛公園也是一種幸福」，家長接送學童時也可一起共享公園美景。

城銷處表示，長春公園緊關埔國小、光武國中，為更符合周邊社區民眾及學童步行使用需求，市府舉辦地方說明會，收集周邊民眾建議，包含改善公園與出入口延伸、聯外交通動線延伸等，市府均已納入研議。長春公園將串聯社區，打造兼具無障礙的聯外步道，步道旁還將提升「視覺通透性」，讓居民散步時也能同步欣賞公園內森林小徑、溪流等。

田中央說明，長春公園內樹木多、還有冷水坑溪行經，水綠資源潛力十足，他們以大自然還歸社區為理念，打造出公園內兩大亮點，首先，順應溪流方向傾斜、地形高低差，打造出「觀水大草坡」；接著，藉由重新疏理的樹林，打造出「樹林小徑」。

田中央表示，考量到社區居民、學童集會、遊戲需求，藉由地形調整後打造出無死角的全年齡遊戲場，搭配體健設施、兒童遊具，鄰里節慶、社區學童活動皆可彈性使用。

龍山里長張文興表示，里民們常常反映長春公園出入口複雜，公園內還昏暗，大片落葉、斷枝不時掉落很危險，家長也反映遊具適合年齡偏小、遊具也太分散等。大家都很期待長春公園改善後，可連通社區，有更明亮開闊的環境，還能符合長輩散步、親子休憩等全年齡層需求。

城銷處說，新竹市政府推動「進擊的公園」成功改造23座公園，受到市民熱烈迴響。本次啟動「進擊的公園2.0」計畫，將改造10座公園綠地，既改造興南公園、和平公園及十八尖山後，此次將改造長春公園，盼長春公園升級後，更加明亮、環境更顯豐富，成為全齡的遊戲場，提供各年齡層的孩童民眾共遊。