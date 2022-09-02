王室3娃親製卡片送「黛安娜奶奶」　夏綠蒂公主「1句話」惹哭網友

▲黛安娜王妃逝世25周年。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

8月31日為英國黛安娜王妃（Princess Diana）逝世25周年，外媒曝光威廉王子3個孩子，喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和老么路易王子（Prince Louis）2年前母親節時，一起親手繪製卡片懷念奶奶，其中夏綠蒂公主的卡片畫著彩色愛心，並甜甜地寫下「我非常愛您，爸爸很想念您」，逼哭不少網友。

▲王室3萌娃親手畫的卡片懷念奶奶。（圖／翻攝自推特）

1981年黛安娜王妃情定查爾斯王儲（Prince Charles），兩人在倫敦聖保羅大教堂結婚，這場婚禮也被喻為「世紀婚禮」，全世界數百萬人觀看了婚禮儀式的電視轉播。她先後誕下兩子威廉王子（Prince William）、哈利王子（Prince Harry），然而這段婚姻因為第三者卡蜜拉被迫畫下句點，離婚後更從原先小女人，蛻變成令人敬畏的女強人，卻因一場車禍，36歲於巴黎逝世。

黛安娜王妃從此缺席孩子的成長過程，但威廉和哈利都積極地讓自己的孩子，去了解奶奶生前所做的一切。威廉曾表示，希望孩子知道黛安娜王妃是誰，所以會在睡前時和他們聊奶奶。

▲不少人到場獻花，紀念黛安娜王妃。（圖／達志影像／美聯社）

根據《太陽報》報導，每年母親節威廉王子的孩子都會親製卡片給奶奶，透過此方法表達對奶奶的思念。其中2020年的卡片內容曝光，只見喬治王子寫下，「親愛的黛安娜奶奶，母親節快樂，我非常愛妳，也非常想妳，爸爸給我了很多的愛。」

夏綠蒂公主在一張有著彩色愛心的卡片寫下，「親愛的戴安娜奶奶，我在母親節想著您，我非常愛您，爸爸很想念您」，一句間單的爸爸想您了，逼哭眾多網友。

當時只有兩歲的路易王子也用綠紙製作卡片，上面畫有一顆繽紛色彩的心，並在周圍放上幾隻動物，親手寫下自己的名字。