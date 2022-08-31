　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

網路怪招！他嘴裡「塞1物」躲酒測　警察公布結果打臉

▲▼酒駕,酒測。（圖／CFP）

▲英國男子聽信網路偏方在口中塞硬幣酒測。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名男子喝酒後開車遇到警方臨檢，結果他竟聽信網路上的「防酒測」偏方，將幾枚硬幣塞入口中後，再對著酒測儀器吹氣。結果顯示，這一點用都沒有，這名男子的酒測值仍超過法定述值的兩倍。

根據《LADbible》報導，英國博爾頓（Bolton）一名男子27日晚間開車闖紅燈遭警方攔下，當他搖下車窗後，警察立刻聞到濃濃酒味，便要求他進行酒測。結果這名男子居然照著網路流傳的偏方，當場將好幾枚硬幣塞入口中，再朝著酒測儀器吹氣。

網路謠言流傳，銅幣會干擾唾液內的成分，可以騙過酒測；而透過男子的實測證明，這一點用都沒有，該名男子的酒測值超過法定的2倍。大曼徹斯特交通警察（Greater Manchester Police Traffic）在推特發文表示，「不要輕易相信在網路上看到的東西。」

豐原醫院檢驗科主任陳嘉文也曾向《ETtoday新聞雲》表示，人一旦喝了酒，酒精很快會藉由血液傳達到身體各處，醫院的血液採檢法，就能檢驗到酒精的濃度，或是警方的吹氣檢測法也會偵測得到，想藉由銅來干擾酒測儀器，還是無效的，而且含硬幣吹氣，若一不小心誤吞反而更危險。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
快訊／政院宣布：明年軍公教不調薪
北市準新娘花20萬抽脂暴斃！　打8劑強心針救不回
快訊／知名部落客夫妻離婚！　結束16年婚姻
LIVE／台版《太陽的後裔》女主播猝逝！　軒嵐諾大迴轉恐發陸
軒嵐諾更近！　氣象局曝「放颱風假機率」
詹子晴被簡訊詐騙！　帳戶100萬不見了
「發海警」機率非常高！強颱軒嵐諾路徑西修　不排除陸警
廖老大點名「3分店」超難喝！挨轟吃人夠夠　噴8字反擊
軒嵐諾是2022最強風王！　美國預測路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

CNN：超級颱風軒嵐諾「未來幾天繼續長胖」　菲律賓恐降暴雨

南韓解除入境前PCR　台旅客免簽延長至10月

拒絕惡男求婚！女睡夢中突然「聞到燒焦味」　發現自己被火烤身亡

網路怪招！他嘴裡「塞1物」躲酒測　警察公布結果打臉

南韓政府獲判敗訴！與美私募基金爭訟10年　須賠款2.1億美元

快訊／馬來西亞97歲前首相馬哈迪　確診新冠入院

14歲少女和朋友拍攝抖音　跳到一半突然「遭人開槍」慘死鏡頭前

軒嵐諾是2022最強風王！這2天影響最嚴重　各國最新預測路徑曝

機長飛一半暴怒廣播「不要再傳裸照了！」　否則掉頭全部回家

安倍國葬時程曝光！日本9月初發送邀請函　場外設獻花台

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

抽菸還能「財富自由」？！　錫箔紙摺小元寶燒給自己

CNN：超級颱風軒嵐諾「未來幾天繼續長胖」　菲律賓恐降暴雨

南韓解除入境前PCR　台旅客免簽延長至10月

拒絕惡男求婚！女睡夢中突然「聞到燒焦味」　發現自己被火烤身亡

網路怪招！他嘴裡「塞1物」躲酒測　警察公布結果打臉

南韓政府獲判敗訴！與美私募基金爭訟10年　須賠款2.1億美元

快訊／馬來西亞97歲前首相馬哈迪　確診新冠入院

14歲少女和朋友拍攝抖音　跳到一半突然「遭人開槍」慘死鏡頭前

軒嵐諾是2022最強風王！這2天影響最嚴重　各國最新預測路徑曝

機長飛一半暴怒廣播「不要再傳裸照了！」　否則掉頭全部回家

安倍國葬時程曝光！日本9月初發送邀請函　場外設獻花台

女友絕不超過25歲！李奧納多分手星二代辣模　女方才剛過完生日

楊鎮浯完成競選連任登記！200鄉親助陣　 陳玉珍任競總主委

人事行政總處宣布：明年軍公教不調薪

高雄男無照還酒後開車載友上路　4人恐噴5.7萬！最衰的是她

勞團盼今年基本工資2.8萬　勞動部：會通盤考量

調節產能、清庫存　友達彭双浪曝：下半年面板供需將恢復正常

桃猿換楊彬增添輪值本週登板？曾總笑：不知道

試・開箱／不想被叫阿姨！靠玫瑰、蘭花乳霜打造逆齡美肌

保育類綠蠵龜受困擱淺　海巡、海保全力救援

批陳時中提煙火式政見　蔣萬安：年輕爸媽坐完月子就不管了？

國際熱門新聞

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

23歲全裸正妹墜4樓！　疑與人夫偷情被抓姦

軒嵐諾升級「猛烈颱風」！沖繩外島暴風創8月紀錄

路透：蔡英文警告強力反制後　對中無人機開槍

快訊／蘇聯末任領導人戈巴契夫逝世！　享耆壽91歲

日本最新預測路徑曝！軒嵐諾「暴風創紀錄」

她自助遊柬埔寨慘淪豬仔！　當街遭中國人販擄走

軒嵐諾是2022最強風王！這2天影響最嚴重

白頭海鵰現身機場　乖乖排隊過安檢

3台男為搶女人命喪柬　他槍殺2人後自盡

憂聯準會積極升息　美股重挫308點

日圓又大跌！　業界高層：日本出手干預也沒用

更多熱門

相關新聞

TOYOTA小改款Corolla車系英開賣

TOYOTA小改款Corolla車系英開賣

英國Toyota稍早開放小改款2023年式Corolla車系預售，包含掀背及旅行車種，採4種編成配置（含GR Sport版本）搭配2種動力型式，共計16種選項，價格帶為29,610～36,260英鎊，折合新台幣約107.9～132.2萬元。

每天兩杯茶降低死亡風險！　茶內多酚可減少炎症

每天兩杯茶降低死亡風險！　茶內多酚可減少炎症

高雄男4度酒駕被攔查喊：我死定了

高雄男4度酒駕被攔查喊：我死定了

英最大航母又出包！　剛出港就拋錨

英最大航母又出包！　剛出港就拋錨

KTV唱到天亮醉駕追撞前車　吹氣0.6賴給燒酒雞

KTV唱到天亮醉駕追撞前車　吹氣0.6賴給燒酒雞

關鍵字：

酒駕酒測英國

讀者迴響

熱門新聞

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

男濕疹看診2年「治不好」！她一切片大驚：是癌症

宜蘭三星1男雙手合十盤腿坐水溝中　死亡2天以上

高雄妹寫紙條「柬埔寨SOS」　警救援傻眼了

23歲全裸正妹墜4樓！　疑與人夫偷情被抓姦

網紅鳳梨親弟是高顏值學霸！網友讚：不輸韓星

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面