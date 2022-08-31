網路怪招！他嘴裡「塞1物」躲酒測　警察公布結果打臉

▲英國男子聽信網路偏方在口中塞硬幣酒測。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名男子喝酒後開車遇到警方臨檢，結果他竟聽信網路上的「防酒測」偏方，將幾枚硬幣塞入口中後，再對著酒測儀器吹氣。結果顯示，這一點用都沒有，這名男子的酒測值仍超過法定述值的兩倍。

根據《LADbible》報導，英國博爾頓（Bolton）一名男子27日晚間開車闖紅燈遭警方攔下，當他搖下車窗後，警察立刻聞到濃濃酒味，便要求他進行酒測。結果這名男子居然照著網路流傳的偏方，當場將好幾枚硬幣塞入口中，再朝著酒測儀器吹氣。

網路謠言流傳，銅幣會干擾唾液內的成分，可以騙過酒測；而透過男子的實測證明，這一點用都沒有，該名男子的酒測值超過法定的2倍。大曼徹斯特交通警察（Greater Manchester Police Traffic）在推特發文表示，「不要輕易相信在網路上看到的東西。」

From last night: The driver of this Golf went through a red light in front of our patrol & was stopped on Spa Rd, Bolton. Before being breathalysed, he shoved a load of coins in his mouth. Guess what, didn’t work & he blew 65. Don’t believe all you read on the internet guys. pic.twitter.com/ghYExbIfRA — GMP Traffic (@gmptraffic) August 28, 2022

豐原醫院檢驗科主任陳嘉文也曾向《ETtoday新聞雲》表示，人一旦喝了酒，酒精很快會藉由血液傳達到身體各處，醫院的血液採檢法，就能檢驗到酒精的濃度，或是警方的吹氣檢測法也會偵測得到，想藉由銅來干擾酒測儀器，還是無效的，而且含硬幣吹氣，若一不小心誤吞反而更危險。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》