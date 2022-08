網路怪招！他嘴裡「塞1物」躲酒測　警察公布結果打臉

▲英國男子聽信網路偏方在口中塞硬幣酒測。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

英國一名男子喝酒後開車遇到警方臨檢,結果他竟聽信網路上的「防酒測」偏方,將幾枚硬幣塞入口中後,再對著酒測儀器吹氣。結果顯示,這一點用都沒有,這名男子的酒測值仍超過法定述值的兩倍。

根據《LADbible》報導,英國博爾頓(Bolton)一名男子27日晚間開車闖紅燈遭警方攔下,當他搖下車窗後,警察立刻聞到濃濃酒味,便要求他進行酒測。結果這名男子居然照著網路流傳的偏方,當場將好幾枚硬幣塞入口中,再朝著酒測儀器吹氣。

網路謠言流傳,銅幣會干擾唾液內的成分,可以騙過酒測;而透過男子的實測證明,這一點用都沒有,該名男子的酒測值超過法定的2倍。大曼徹斯特交通警察(Greater Manchester Police Traffic)在推特發文表示,「不要輕易相信在網路上看到的東西。」

From last night: The driver of this Golf went through a red light in front of our patrol & was stopped on Spa Rd, Bolton. Before being breathalysed, he shoved a load of coins in his mouth. Guess what, didn’t work & he blew 65. Don’t believe all you read on the internet guys. pic.twitter.com/ghYExbIfRA