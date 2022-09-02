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「我要穿比基尼！」 郭婷筠靠吃一物從2XL到M甩肉成功！

▲▼iVENOR花纖油,瘦身,郭婷筠,吉川雅之,山茶花。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

曾經胖到被網友酸「比阿信還像瓜哥」、「根本瓜哥女兒」的郭婷筠，身高172公分，體重最重時甚至接近100公斤，也因為身材高大，甚至被叫「女巨人」。原本是歌壇勝利組，應有一帆風順的人生，卻因肥胖問題始終無解而苦惱，嘗試過各種減肥法，就算瘦了一點卻很快又復胖，還曾因減肥不當被醫師警告可能因敗血症而死，「我沒有暴飲暴食，也有在運動，可是身材卻是越來越肉」。在明星好友的推薦下，郭婷筠半信半疑地嘗試了日本新一代的瘦身神油「iVENOR花纖油」，起先根本不抱任何希望，但竟然在短短2個月從86.5公斤瘦到69.5公斤，無痛減重17公斤！「我現在最想做的事情就是穿比基尼！」郭婷筠開心狂喊。

▲▼iVENOR花纖油,瘦身,郭婷筠,吉川雅之,山茶花。（圖／業者提供）

▲▼iVENOR花纖油,瘦身,郭婷筠,吉川雅之,山茶花。（圖／業者提供）

98%驚人成功率！不挨餓　健康瘦

逆轉易胖體質的「iVENOR花纖油」是日本的減重教父吉川雅之與藥廠通過研究合力研發出的，也被日本家喻戶曉的減重專家譽為瘦身界最安全有效的瘦身方法，且成功率高達98%，強調不挨餓也能減重，瘦得輕鬆、更瘦得健康！

「iVENOR花纖油」使用獨家專利技術萃取出RF茶花皂甘油，是專門剷除油類與排除囤積物的輔助抗肥滿成份，純天然山茶花萃取，98%高濃度OMEGA-6，獲得日本專利許可，阻油、崩脂、排油等效果一次到位，無論是暴飲暴食型、三高型、代謝障礙型，甚至是基因型的肥胖，都能獲得極好的控制。

▲▼iVENOR花纖油,瘦身,郭婷筠,吉川雅之,山茶花。（圖／業者提供）

邊吃邊瘦！吃飽也不再有罪惡感
日本、美國、歐盟多方認證　安全有保障

減肥的人容易因吃不飽而情緒不佳，短時間內就絕望放棄，尤其面對高熱量的速食漢堡鹹酥雞、高糖分的甜食飲料下午茶或是高負擔的燒烤啤酒喝到飽，都是期待又怕受傷害。但是，只要有「iVENOR花纖油」，這些通通不是問題！「花纖油」內含花纖油大分子，可阻斷吸收，溶解頑固脂肪、花纖素小分子可滲透血管，清除雜質，且含有市售含量最高的Omega6，安全有效，效果更勝MCT油。另外，花纖油不只得到日本認證，美國與歐盟也有專利許可，證實針對崩解囤油團塊、溶解脂質有顯著成果，迅速改善嚴重肥胖症狀，且不用開刀就能做到縮胃、阻油、瘦身的相同效力。

▲▼iVENOR花纖油,瘦身,郭婷筠,吉川雅之,山茶花。（圖／業者提供）

▲▼iVENOR花纖油,瘦身,郭婷筠,吉川雅之,山茶花。（圖／業者提供）

減肥交給花纖油　坐等容光煥發的全新人生

日本已熱銷數百萬盒，台灣也已有超過70萬盒的見證，「iVENOR花纖油」從肥胖的根本上著手，先在腸胃形成阻油膜，接著促進腸胃油脂肪的分解，最後加快油脂廢物崩解排出。肥油壞脂肪排出後，人體宛如重獲新生，清爽健康無負擔。體內環保做好了，外表也能容光煥發，由內到外，一盒「iVENOR花纖油」就能幫忙輕鬆搞定！

▲▼iVENOR花纖油,瘦身,郭婷筠,吉川雅之,山茶花。（圖／業者提供）

瘦身後的郭婷筠輕盈窈窕的新形象出現後，大批網友紛紛留言，哀求她公開瘦身密技。郭婷筠笑喊不要再問了，「我的終極武器就是iVENOR山茶花花纖油！如果有像我一樣肉肉的困擾，一定要使用，會讓你瘦得很漂亮，跟我一樣健康喔！」，許多美食網紅、部落客現在在大餐前也會靠iVENOR花纖油，來幫助自己不怕吃到職業傷害！

▲▼iVENOR花纖油,瘦身,郭婷筠,吉川雅之,山茶花。（圖／業者提供）

▲▼iVENOR花纖油,瘦身,郭婷筠,吉川雅之,山茶花。（圖／業者提供）

吃油阻油「山茶花花纖油」哪裡買？
●官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7RD
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/YOmz2
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/o5btZ8AJncU
 

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