驚人！郭婷筠、余祥銓合甩近50公斤　大方分享「秘密武器」

【企劃特輯】

近期台語歌手郭婷筠與余祥銓，在電視購物節目上展現自己的減肥成功的好身材，兩人甩肉合計近50公斤，讓眾人驚豔！主持人問到他們的瘦身秘訣究竟是什麼?郭婷筠、余祥銓也不吝嗇地說，其實他們都是透過「花纖油」來幫助自己順利瘦身成功。

郭婷筠深受多囊性卵巢所苦而暴肥 靠「花纖油」突破停滯期2個月再甩17公斤

郭婷筠表示，因之前深受多囊性卵巢症候群所苦而暴肥，加上兩年前懷孕期間沒有管控體重，一路胖到變成「特色」，但也胖到失去了自信。因為今年要舉辦婚禮又要推出新專輯，下定決心瘦身後，飲食控制、固定運動都沒少，雖然體重降了9公斤，但成效還是有限，體重停滯非常久，之後透過「花纖油」，沒想到突破停滯期，讓我2個月又減了17公斤，至今還持續往下瘦，不止你們嚇到，我能瘦成這樣，自己都不敢相信！郭婷筠也笑說：「這次專輯封面終於像本人了，前7張專輯，攝影師都修片修到牆壁歪了。」

▲郭婷筠比以前纖瘦許多，透過「花纖油」找回健康身體。【官網優惠組】

控制不了食慾 余祥銓過去減肥屢屢失敗 使用花纖油終於甩肉成功

余祥銓也表示，過去嘗試過很多減肥方法，但卻因為作息經常日夜顛倒，又控制不了口慾，體重一直起起伏伏，最後母親李亞萍看不下去，逼迫他趕快減肥，免得上不了通告。但為了不讓母親發現自己吃消夜，甚至還得在半夜偷偷摸摸叫外送，和女友柔柔穩定交往後，更是「幸福肥」上身，養出厚厚一層鮪魚肚。但在過年前和柔柔一起挑婚紗時，驚覺自己已經腫到穿不下帥氣的西裝，自信心大受打擊，終於下定決心要讓自己瘦下來。剛好接觸到「花纖油」，再搭配運動和飲食控制，1個月就瘦了12公斤。余祥銓還說「使用後胃口變小，隨便動一下就揮汗如雨，感覺體內在炙熱燃燒，我長這麼大第一次發現減肥這麼有效，這麼輕鬆！」

▲余祥銓透過花纖油1個月就瘦了12公斤。【EHS東森購物特惠組】

以油剋油 「山茶花油」引日本減肥旋風！

不只對抗體脂肪 還能維持心血管健康

山茶花花纖油是由日本減重教父－京都藥科大學的吉川雅之教授，率先發現從頂級山茶花提煉出的山茶花油，能強力分解體內脂肪，並將這些肥胖油脂快速排出體外，且不會對身體有任何副作用，達到健康減重的完美效果；這種利用攝取好油、來驅除體內壞油的瘦身方式，近期在日本十分火紅，也因此颳起一股「山茶花油」減肥旋風。

童盛麒醫師也表示：成分天然的「山茶花花纖油」富含高濃度的Omega-6，能有效抗氧化、降低膽固醇和維持心腦血管健康，也能對腸胃形成保護膜減少油脂吸收，達到輔助減重的效果。

▲專業醫師證實「花纖油」所含成份，能有效控制體重。

▲許多網紅跟部落客也跟上山茶花油的風潮，維持自己的健康體態。

郭婷筠&余祥銓「瘦身法寶」哪裡買?

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