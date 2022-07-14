不再當「腹愁者」！紅遍日本消除「腹部脂肪」的妙招

【企劃特輯】

日本先前掀起一股「宅家減肥」熱，因為疫情都窩在家裡，非但沒有變胖，連最難瘦的腰腹肥肉都能順利消滅！是什麼樣的減肥法如此成功，在日本造成轟動話題？可別跌破眼鏡，日本現在流行的減重方式，竟是反向操作，利用「吃油」來達到去除肥肉的效果！這個神奇的方法，是由日本減重教父所提出，只要每日微量服用「山茶花油」，就可以控制血糖、清除血管內油脂及膽固醇，在短時間內健康減重，對去除肚腩尤其有效。

日本減重教父：無副作用！改善肥胖有效！

「吃油減重」可不是什麼油都可以。在歐洲，山茶花象徵著上流社會的高雅品味，純潔、尊貴且素雅。其被賦予的浪漫情懷，連時尚品牌香奈兒都將其作為代表形象。在日本名媛時尚圈，也被製成按摩油來雕塑體態。日本知名減重教父－京都藥科大學的吉川雅之教授，發現這項常被運用於貴婦頂級療程中，協助抗老化及緊實肌膚的成分「花纖素」，可以提煉製成無毒、無害、無副作用的塑身新素材。因此與日本藥廠運用這項研究，合力推出針對預防肥胖和改善肥胖的「山茶花花纖油」，來協助民眾用簡單又優雅的方式，輕鬆塑造想要的體態。

▲日本減重教父－吉川雅之教授，提出山茶花對人體的各項好處。【官網優惠組】

山茶花油「愈吃愈瘦」原理 用好油帶走身體壞油！

風靡日本的「山茶花花纖油」，能挽救隨年齡下降的代謝分解力，根據研究，有98%的使用者食用後代謝提升。產品以「吃油」來剋腰腹肥肉的原理，是在於吃下後，山茶花油會在腸胃形成阻油膜，來阻擋外部油脂的吸收，對胃粘膜形成保護後，緊接著分解腸胃中的肥油脂肪，協助這些油脂廢物排出體外，達到有效「甩油」的效果。根據日本實測，經由「山茶花花纖油」的輔助，曾有在2個月中成功減去37公斤的案例，「縮小肚圍」成效頗佳。

▲根據櫻花妹實測，經由「山茶花花纖油」的輔助，減重成效極佳！【EHS東森購物特惠組】

▲身體隨著年齡卡油囤積，形成難以甩去的肚腩，靠攝取「山茶花花纖油」二個月成功甩油37公斤，從日本大叔化身型男。

日本人在乎的養生是兼顧身體和體態的保養。依減重教父研發的「吃油瘦身」原理，童盛麒醫師表示：「成分天然的山茶花花纖油富含高濃度的Omega-6，能有效抗氧化、降低膽固醇和維持心腦血管健康，也能對腸胃形成保護膜減少油脂吸收，達到輔助減重的效果。」

藝人余祥銓、郭婷筠也靠「花纖油」瘦身成功、找回健康體態。想用健康無副作用的方式減重，不妨試試從日常中攝取「好油」來驅逐體內壞油做起！

日本風靡吃油阻油「山茶花花纖油」哪裡買?

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