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吳釗燮接受「德國之聲」專訪　已提高軍事預算加強自我防禦能力

▲▼外交部長吳釗燮接受「德國之聲」專訪。（圖／外交部提供）

▲外交部長吳釗燮接受「德國之聲」專訪。（圖／外交部提供）

記者詹宜庭／台北報導

我國外交部長吳釗燮8月31日接受「德國之聲」（Deutsche Welle）專訪時，談及中國大陸對台之威嚇及台灣自我防衛等議題，他表示，解放軍軍演環繞台灣周邊海空域，無視長久以來台海中線默契，企圖將台灣海峽納入其內海，破壞印太區域安全與和平及穩定，挑釁意味十足，非常危險。然而，面對共軍威嚇，我國政府已提高軍事預算，將會繼續加強自我防禦能力。

吳釗燮表示，維持現狀是台灣的一貫政策，也符合各方最大利益，「中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣也未有管轄權，這就是『現狀』，只有台灣人民有權決定台灣的未來。」中國大陸以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口，發動大規模軍演，但台灣不會屈服於中國大陸壓力，他們也無法阻止台灣結交更多的朋友，以及國際友人持續來台灣展現支持。

吳釗燮認為，中國大陸野心不止於台灣，威權體制不僅侵犯台灣主權、破壞現狀，更損害世界各國在印太區域及全球的利益，民主陣營應共同挺身阻止威權主義的擴張。

針對俄烏戰爭，吳釗燮解釋，2014年俄國攻占克里米亞時，國際社會未能即時採取一致作為予以反制，烏克蘭才遭受俄羅斯威權政權侵略。然而，烏克蘭人民勇敢捍衛國家及民主，鼓舞了台灣人民，「若中國一旦對台灣進行侵略，台灣人民也會勇敢地為國家、為主權、為土地、為民主生活方式而戰。」

吳釗燮表示，台灣政府與人民清楚了解，保衛國家是自己的職責，感謝美國對台提供防衞性武器的安全承諾，但如果我國沒有展現自我防衛的決心，就沒有權利要求其他國家援助台灣，我國政府已提高軍事預算，將會繼續加強自我防禦能力。

吳釗燮補充，中國大陸剝奪香港人民的自由，在東海和南海周邊的擴張行動，與索羅門群島簽署安全協定，以及在柬埔寨、緬甸、巴基斯坦、斯里蘭卡，乃至於吉布地等地建立港口據點，都值得國際社會警惕，台灣絕對不會是中國威權擴張的最後一個目標，民主國家應該團結，阻止威權主義的擴張。

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