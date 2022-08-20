快訊／台灣人被騙去柬埔寨　吳釗燮嗆陸：一帶一路遺毒

▲外交部長吳釗燮接受媒體聯訪。（圖／記者宋良義攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾受誘騙赴柬埔寨打工被囚受虐案頻傳，中國大陸外交部發言人汪文斌近日回應台港都有人在柬埔寨和泰國失聯，稱中國駐外使領館正積極查找並解救相關人員。不過，外交部長吳釗燮20日受訪稱，這是中國一帶一路遺毒，中國的詐騙集團害國人受害，中方說法值得商榷。

吳釗燮今天下午出席日台水果夏季前接受媒體聯訪，媒體關注近期柬埔寨詐騙案例頻傳一事，對此，吳釗燮說明，行政院已成立專案小組，外交部全力協助，並要求外館成立專案小組，與他國保持合作關係；另對於中國外交部提出的說法，吳直言，應該看一看，這是中國一帶一路的遺毒，中國詐騙集團害國人受害，中方說法值得商榷。

對於有部分國人仍然失聯，或在柬埔寨當地受害，吳釗燮表示，警政單位都有所掌握、努力當中，盼透過跨國打擊犯罪，協助國人早日回台。

另外，針對有網紅「好棒Bump」控訴杜拜辦事處拒發臨時護照給受困的台灣人，引發輿論譁然，吳釗燮也首度提出3點聲明表示，整起事件是因詐騙集團讓國人受害，譴責對象應是詐騙集團，對於國人在海外受難，駐處必須遵守當地的法令，過去這段時間，從去年1月至今，共有161位國人向杜拜的駐處提出急難救助申請，其中有62位提出申請護照需求者，都依規定順利處理，此外，該案是從12月26日接到申請，該名國人1月就順利回國，時間上已相當順利，要用此案說外交部沒做事，對基層同仁並不公平。