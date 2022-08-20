快訊／駁斥Bump指控沒做事　吳釗燮首拋3點回應：別為難基層

▲外交部長吳釗燮首拋3點回應網紅指控。（圖／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

網紅「好棒Bump」控訴杜拜辦事處拒發臨時護照給受困的台灣人，外交部一開始反駁，指為假訊息，之後又表示感謝。外交部長吳釗燮20日出席台日水果夏季前受訪提出3點回應指：應該譴責的對象是詐騙集團，不是第一線為外交打拚的基層同仁，去年初至今有161位在杜拜的國人提出急難救助申請，其中62位依規定發放新護照，此外該案在12月26日接到申請後，隔年1月就順利返台，時間上已相當順利。

「好棒Bump」從去年底開始更新「詐騙解碼」系列影片，與多方合作營救「豬仔」，但在協助陷入杜拜詐騙陷阱的林姓男子返台時槓上外交部，指控向駐杜拜辦事處尋求協助，卻遇到重重困難，拖延好幾天，外交部對此回應「勿以訛傳訛」氣得Bump在社群平台和外交部對罵「認錯很難」。

吳釗燮今天下午首度回應媒體，提出3點說明表示：第一，整起事件是因詐騙集團讓國人受害，譴責對象是詐騙集團，其違法行為讓國人受害，需要加以譴責；第二，國人在海外受難，必須遵守當地的法令，過去這段時間，從去年1月至今，共有161位國人向杜拜的駐處提出急難救助申請，其中有62位提出申請護照需求者，都依規定順利處理，如果駐處接到相關請求，沒有釐清、遵守當地法律，一接到就發新護照，可能會為國家帶來危險；第三，該個案是從12月26日接到申請，該名國人1月就順利回國，時間上已相當順利。

吳釗燮強調，每個案子都有不同情況，不一定願意百分百說明到底面臨了什麼狀況，以這個案子來說，外交部同仁已經盡力了，應該譴責的對象是詐騙集團，不該為難第一線為外交打拚的同仁，作為外交部長，他必須捍衛基層同仁的努力和成功。

另對於外界批評「外交部沒有做事」等語，吳釗燮重申，杜拜當地從去年到現在已經有161國人跟外館提出急難救助，62位有申請到新護照，用這種狀況來說同仁沒做事，這是不對的，尤其在該個案過程中，外館同仁也主動聯繫、協助對方申請報案。

此外，行政院長蘇貞昌今天受訪也說，蔡政府非常地認真照顧國人各種做法，而在國外的國人同胞，我們也傾一切力量，大家一起來給予溫暖，在必要時給予協助，「這種作為，我們感謝各方大家一起盡力，這一個做法如果還有未精進之處或意見有不同之處，大家都可以盡力溝通」。

▲吳釗燮今天接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）