烏控俄狂砲襲扎波羅熱！　聯合國專家「勇猛挺進」赴核電廠視察

▲IAEA的專家小組在9月1日動身前往扎波羅熱的核電廠。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

聯合國的國際原子能總署（IAEA）專家計劃在9月1日前往烏克蘭南部的扎波羅熱核電廠進行視察，然而烏克蘭官員卻表示，由於俄軍向專家們的預定路線發動了砲襲，導致專家們的安全陷入風險。

據《衛報》報導，歐洲最大核電廠所在的安赫德市（Energodar）在當地8月31日遭受襲擊，俄羅斯與烏克蘭互控對方發動攻擊。札波羅熱州州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）指出，由於俄軍對IAEA官員計劃進入核電廠的路線發動砲襲，導致專家們無法在9月1日進入核電廠。

他同時也要求俄羅斯停止挑釁行為，以確保IAEA的專家可以不受阻礙地進入核電廠。路透社隨後指出，儘管當地頻頻傳出襲擊行動的消息，但專家還是在9月1日按原定計劃動身前往位於安赫德市的核電廠。



IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，雖然代表團知道當地的軍事活動增加，但他仍希望能按原訂計畫造訪核電廠，並會見工作人員，「我的任務是防止發生核事故與維護這座歐洲最大的核電廠。我們正在為實際作業做準備，試圖在核電廠設立IAEA的常駐代表團」。