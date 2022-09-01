　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

俄「東方-2022」軍演揭幕　解放軍北部戰區陸海空軍2000人投入

記者魏有德／綜合報導

俄軍在烏俄戰爭戰事膠著之際，例行性的「東方-2022」年度大規模軍演仍如期在8月31日舉行，包括大陸解放軍在內的十餘國家皆派出部隊參加這場聯合軍演。其中，解放軍由北部戰區陸空三軍聯合組成，參演兵力約2000餘人，再加上各型車輛300餘輛、戰機及直升機21架及船艦3艘。

▲解放軍北部戰區派2000兵力投入俄羅斯「東方-2022」軍演。（圖／翻攝中新網）

▲解放軍北部戰區派2000兵力投入俄羅斯「東方-2022」軍演。（圖／翻攝海客新聞，下同）

《新華網》報導，「東方-2022」演習8月31日上午在俄羅斯烏蘇里斯克市謝爾蓋耶夫斯基訓練場開幕。中國、阿爾及利亞、印度、白俄羅斯、塔吉克斯坦、蒙古國等國派出部隊參加此次演習。開幕式上，俄羅斯國防部副部長葉夫庫羅夫宣佈演習開始，隨後各國參演部隊指揮員致辭，並舉行了分列式。

▲解放軍北部戰區派2000兵力投入俄羅斯「東方-2022」軍演。（圖／翻攝中新網）

中方聯合戰役指揮部透露，演習分兵力集結部署、聯合戰役籌劃、聯合戰役實施、組織兵力回撤等4個階段，由參演各國軍隊共同組建聯合戰役指揮機構，「在過去的十幾天裡，中方參演兵力採取摩托化行軍、鐵路輸送、海上機動、空中輸送方式，順利實施跨境投送任務。」

▲解放軍北部戰區派2000兵力投入俄羅斯「東方-2022」軍演。（圖／翻攝中新網）

「東方」軍演為俄軍4大戰略方向演習之一，這場「東方-2022」演習在俄東部軍區多個訓練場和相關海域舉行，將持續至9月7日，參演總兵力超過5萬人。值得注意的是，受限於俄西部仍與烏克蘭戰事僵持，相較於「東方-2018」軍演的30萬兵力投入，人數雖然減少許多，但在多國部隊參與下，規模及威懾力仍受西方國家關注。

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
騎士左轉被撞「安全帽噴飛」！　頭撞地面不治
軒嵐諾最快明早發海警！　「暴風圈掃台」不排除發陸警
不是驚嘆號！iPhone 14 Pro剪瀏海新造型曝光
日本拉麵來台又倒一家！　9月底熄燈
快訊／胡亦嘉與嫩妻遭起訴！街口投信ETF配售不公撈6000萬
軒嵐諾恐發陸警「颱風假有望達標」　閃電不斷成全球最強
快訊／蔡適應台北大學博士論文　涉抄襲30份文獻
曹興誠秀「中華民國身分證」！　捐10億用途曝光
快訊／士林捷運站「大群人尖叫狂奔」　北捷回應了
世界最高「室內關公像」遇惡火　慘遭斷頭畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸女詩人愛寫「屎尿體」　入圍作家協會被質疑「靠爸」

深圳再宣布「非必要不離市」展會急喊卡　店家損失百萬：太心痛了

小學生開學前一天狂補40篇日記　媽一看暈倒：全是打牌

多角度清晰拍到UFO！詭異飛行物「高速橫飛」拖白色尾焰影片曝光

俄「東方-2022」軍演揭幕　解放軍北部戰區陸海空軍2000人投入

中共黨刊出版習近平舊談話　釋出訊號「危中有機、危可轉機」

海底撈豬肚雞遭爆「用粉沖泡」！恐含2傷身成份　供應商緊急回應了

陸無人機海邊拍宣傳片　漁民隨手丟泥巴球精準擊落

29歲人妻按摩聞「腐爛味」嚇壞報警！一聽檢查結果大哭：是絕症

山上3噸巨石滾落砸穿民宅！阿嬤察覺大喊「走！」5秒驚險閃避

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

萌弟拿濕紙巾幫爸擦刺青　小手狂抹問：擦不掉嗎？

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

逃逸移工雇名車接送遭攔查　司機激動頻喊：別拉自動門

陸女詩人愛寫「屎尿體」　入圍作家協會被質疑「靠爸」

深圳再宣布「非必要不離市」展會急喊卡　店家損失百萬：太心痛了

小學生開學前一天狂補40篇日記　媽一看暈倒：全是打牌

多角度清晰拍到UFO！詭異飛行物「高速橫飛」拖白色尾焰影片曝光

俄「東方-2022」軍演揭幕　解放軍北部戰區陸海空軍2000人投入

中共黨刊出版習近平舊談話　釋出訊號「危中有機、危可轉機」

海底撈豬肚雞遭爆「用粉沖泡」！恐含2傷身成份　供應商緊急回應了

陸無人機海邊拍宣傳片　漁民隨手丟泥巴球精準擊落

29歲人妻按摩聞「腐爛味」嚇壞報警！一聽檢查結果大哭：是絕症

山上3噸巨石滾落砸穿民宅！阿嬤察覺大喊「走！」5秒驚險閃避

Mini推出「漸層特仕版」　 3段圖案、濕態噴塗工法有望導入來台

花蓮外役監逃犯康育豪再犯重案　夥太陽會份子桃園砍人逃逸

崑大公布台南市長參選人民調　黃偉哲支持度近6成、謝龍介1成4

2022嘉明湖手作步道工作假期　午後霧雨中浪漫落幕

Sinasera 24聯手6餐廳辦公益餐會　利潤全捐贈長濱國中餐飲教育

Panasonic台北城市路跑賽　12月4日為美好生活而跑

變姚文智第二被棄保？　陳時中：「棄中保珊」不容易

「女嬰屁股整塊皮掉了」大逆轉　她爆內幕：家長出爾反爾算什麼？

無煙電烤盤「開冷氣也能吃」　折疊爐一人宅家過節剛剛好

苗栗死亡車禍！騎士倒地「安全帽噴飛」　頭部直撞路面不治

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

大陸熱門新聞

人妻按摩聞腐爛味！檢查才知自己得絕症

陸無人機海邊拍宣傳片　漁民隨手丟泥巴球精準擊落

海底撈豬肚雞遭爆用粉泡！供應商回應了

巨石滾落砸穿民宅！阿嬤察覺大喊「走！」驚險閃避

陽台活春宮16秒就出來　男主角終於被捕

射擊驅離=開第一槍！胡錫進放話：大陸將有理由擊毀台方某個目標

多角度清晰拍到UFO！詭異飛行物高速橫飛影片曝

小學生開學前一天狂補40篇日記 媽一看暈倒：全是打牌

外交部引用中國古訓諷陸　張競：亂抄一通

正妹護理師喝醉遭撿屍！狼醫值班室洩獸慾被同事發現

陸無人機頻闖國防部反擊！　趙立堅批台灣沒有什麼國防部

懷孕罹癌！尪冷血竟嗆「2個都不要」她絕望離世

師撿屍路邊攤醉女　眾目睽睽洩慾

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了

更多熱門

相關新聞

美官員曝俄嚴重缺兵！　加碼爆：擬讓囚犯上戰場

美官員曝俄嚴重缺兵！　加碼爆：擬讓囚犯上戰場

俄烏戰爭開打逾6個月，俄羅斯陸續出現閃電戰失利、後勤混亂的問題，以及部分前線官兵造反消息。美國2名官員透露，美方相信現在俄羅斯在烏克蘭正面臨嚴重兵力短缺的問題，正在尋求其他方法來擴大部隊規模。

中國在台海軍演掀憂　德擴大印太軍事部署

中國在台海軍演掀憂　德擴大印太軍事部署

日本增加國防費　擬量產1500多枚遠程飛彈

日本增加國防費　擬量產1500多枚遠程飛彈

IAEA小組將抵達　札波羅熱核電廠所在城鎮遭砲擊

IAEA小組將抵達　札波羅熱核電廠所在城鎮遭砲擊

5000隻海豚被俄軍殺了　科學家：聲納逼死的

5000隻海豚被俄軍殺了　科學家：聲納逼死的

關鍵字：

大陸軍武國際軍武俄羅斯軍演東方2022解放軍北部戰區

讀者迴響

熱門新聞

25歲女雙連站滋事　警護送反中刀　

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

世界最大「室內關公像」遭祝融　最新照片曝光

即／士林捷運站爆「大群人尖叫狂奔」　原因曝光

王浩宇出手救廖老大！修掉杯子「1圖案」質感大提升

如何辨別BA.5　英國科學家：從夜間症狀研判

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

人妻按摩聞腐爛味！檢查才知自己得絕症

軒嵐諾「中心有機率撞進來」　周末離台最近

一圖看強颱軒嵐諾4天雨區　2地區紫爆

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒被百公斤棧板砸死

男友跟閨蜜「每晚約健身房」她超信任　一翻訊息慌了

結婚10年「老公2元也要算」　妻嘆：啪啪才會對我好

桃園妹騎車擋路　老司機一看選擇原諒

更多

最夯影音

更多
斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」
陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面