俄「東方-2022」軍演揭幕　解放軍北部戰區陸海空軍2000人投入

記者魏有德／綜合報導

俄軍在烏俄戰爭戰事膠著之際，例行性的「東方-2022」年度大規模軍演仍如期在8月31日舉行，包括大陸解放軍在內的十餘國家皆派出部隊參加這場聯合軍演。其中，解放軍由北部戰區陸空三軍聯合組成，參演兵力約2000餘人，再加上各型車輛300餘輛、戰機及直升機21架及船艦3艘。

▲解放軍北部戰區派2000兵力投入俄羅斯「東方-2022」軍演。（圖／翻攝海客新聞，下同）

《新華網》報導，「東方-2022」演習8月31日上午在俄羅斯烏蘇里斯克市謝爾蓋耶夫斯基訓練場開幕。中國、阿爾及利亞、印度、白俄羅斯、塔吉克斯坦、蒙古國等國派出部隊參加此次演習。開幕式上，俄羅斯國防部副部長葉夫庫羅夫宣佈演習開始，隨後各國參演部隊指揮員致辭，並舉行了分列式。

中方聯合戰役指揮部透露，演習分兵力集結部署、聯合戰役籌劃、聯合戰役實施、組織兵力回撤等4個階段，由參演各國軍隊共同組建聯合戰役指揮機構，「在過去的十幾天裡，中方參演兵力採取摩托化行軍、鐵路輸送、海上機動、空中輸送方式，順利實施跨境投送任務。」

「東方」軍演為俄軍4大戰略方向演習之一，這場「東方-2022」演習在俄東部軍區多個訓練場和相關海域舉行，將持續至9月7日，參演總兵力超過5萬人。值得注意的是，受限於俄西部仍與烏克蘭戰事僵持，相較於「東方-2018」軍演的30萬兵力投入，人數雖然減少許多，但在多國部隊參與下，規模及威懾力仍受西方國家關注。