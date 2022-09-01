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南檢召開政風業務聯繫會議　檢察「廉」手反賄杜絕黑金　

▲為強化檢察機關與行政機關之業務聯繫，台南地檢署召開「2022年台南地區政風業務聯繫會議」，會議由檢察長葉淑文親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為強化檢察機關與行政機關之業務聯繫，台南地檢署召開「2022年台南地區政風業務聯繫會議」，會議由檢察長葉淑文親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化檢察機關與行政機關之業務聯繫，台南地檢署特於1日在「國立台灣史前文化博物館南科考古館」國際會議廳召開「2022年台南地區政風業務聯繫會議」，會議由檢察長葉淑文親自主持。

會議邀請法務部廉政署南部地區調查組副組長張茂泉、台灣高等檢察署政風室主任蔡侑哲蒞臨指導，包含台南市政府政風處副處長張堯星、台灣糖公司政風處處長葉鴻銘、中央機關地方政府及公營事業機構政風主管等約100餘人出席與會。

葉淑文檢察長表示，政風機構遍及全國各行政機關，其中地檢署政風室扮演著「地區政風業務聯繫協調中心」角色，主要功能除擔任司法機關與行政機關聯繫之窗口，有效整合各機關之行政資源，協助檢察機關反賄選、反毒等各項業務之推動，更可作為地區政風單位蒐集輿情資料及通報作業平台，其重要性不言而喻。

本次聯繫會議特別邀請台灣糖業公司政風處組長陳俊榮，分享「國土保育犯罪之因應作為」，內容包含國家廢棄物處理所遇困境、規管措施改善檢討及後續精進作為等，期透過檢、警、調、環保等機關跨域合作，有效遏阻事業廢棄物非法濫倒，共同守護國土資源，確保環境永續發展。

▲為強化檢察機關與行政機關之業務聯繫，台南地檢署召開「2022年台南地區政風業務聯繫會議」，會議由檢察長葉淑文親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另今年底適逢全國性地方行政首長及地方民意代表等九合一選舉，為確保本次選舉得以公正、平和進行，會議中由台南地檢署政風室主任吳佳玲講述「反賄選宣導策略」，期透過擴大宣導通路深入社會各階層，使參與民眾能自然接收反賄選觀念；另由台南地檢署錢鴻明檢察官講授「提升賄選情資蒐報技巧」，以強化轄區政風機構深入瞭解地方選情，嚴密佈建情資管道並有效蒐報具體情資。

這次會議也希望能夠繼續結合各政風機構橫向資源，加強檢察機關與政風機構之協調聯繫，期整合法務部所屬檢察、調查、政風系統之多方力量，全力辦理防制賄選、暴力、境外資金及假訊息等介入選舉，並結合各行政機關能量，將反賄選觀念，有效深入全國各地方社區、鄰里，共同創建優質、乾淨選舉環境。

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