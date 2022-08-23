快訊／曹瑞傑中38刀、凃明誠17刀！頸靜脈被割斷　解剖未見槍傷

記者林悅／台南報導

台南市警二分局民權所2名員警遭襲遇害死亡，23日上午9時起，由台南地檢署主任檢察官吳維仁與檢察官黃彥翔，督同法醫研究所法醫師進行解剖，法醫研究所特別商派行動X光車自臺北南下協助解剖事宜。

▲台南地檢署襄閱主任檢察林仲斌說明台南殺警命案解剖相驗初步結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，歷經7小時之解剖程序，初步發現凃姓員警身上有17處刀傷 ，其中較嚴重之傷勢為左邊頸動脈切破，頸靜脈切斷，以及胸壁在第二肋間刺穿進入胸腔，刺傷肋間動脈，刺達右上肺葉；曹姓員警部分，身上有38處刀傷，較嚴重之傷勢在胸部深度刀傷，2名員警身上雖布滿刀痕，並未見槍傷，確切死因尚待法醫研究所，將23日解剖所得之資料進行最終鑑定才能確認。目前兇嫌林信吾仍由警方詢問中，檢察官尚未訊問。

據了解，台南市警二分局民權所警員凃明誠、曹瑞傑慘遭割喉殉職，嫌犯林信吾經過18小時的逃亡，23日清晨4時36分在新竹的和欣客運站落網，人被帶回台南市警三分局接受調查，全案依殺人等罪偵辦。台南市警方根據警車行車記錄器影片調查，凃員與曹員接獲機車竊盜案，循線追蹤林嫌至案發地，僅看到車牌369-PGB機車，未見到林男，凃員見雜草叢生不易搜索，與曹員分頭搜索，結果凃員先遇到林嫌持彈簧刀突襲，並奪槍後挾持受重傷凃員，隨後在警車旁遇到曹員，林嫌涉嫌向曹員開六槍疑未擊中，曹員也遭林嫌持彈簧刀砍殺，林嫌涉嫌殺2警後，帶著警槍、2彈匣（18顆子彈）騎該部贓車逃亡，並將該贓車棄置在土城高中，而後搭計程車離去。

林嫌約22日深夜11時30分許，涉嫌騎竊得的機車前往台南市新營區和平路持槍搶超商約大7千多元，而後在台南市新營區延平路棄車，於在深夜11時40分許在台南市新營新進路一段租白牌車南下高雄九如交流道，約23日凌晨1時多，從九如路搭乘和欣客運北上新竹，林嫌下車時，由警政署署長黃明昭親率大批警力逮捕林嫌，現場起獲警用手槍及彈匣2個（內有子彈18顆），即將林嫌帶回台南市三分局偵辦，釐清相關案情。