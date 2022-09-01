口味不限！　超商周末限定「霜淇淋買1送1」連吃3天　

▲全家霜淇淋限時3天買1送1。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸來了！全家祭出限時3天「霜淇淋買1送1」，明（2）日不限口味準時開跑，尤其喜歡芒果椰奶霜淇淋的霜淇淋控們，肯定要把握機會搶吃最後3天販售時間，全門市更加碼推指定雪糕也有買1送1，通通不能放過。

全家全門市於9月2日至9月4日祭出連3天「Fami!ce霜淇淋買1送1」活動，且不限口味，有招牌「小農鮮奶霜淇淋」，還有倒數3天就要下架的「芒果椰奶霜淇淋」及一次擁有2口味的「胖胖版綜合款」，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠；且全門市還加碼推「阿奇儂虎斑巧克力雪糕」也有買1送1，把握機會吃爆。

▲喫茶小舖3大飲品第2杯半價爽喝18天。（圖／喫茶小舖提供）

霜淇淋嗑完肯定也要來杯手搖飲消暑！喫茶小舖即日起至9月18日也祭出3大人氣飲品「柚多柚滿」、「紅柚粒茶」、「又見青梅」爽喝「同品項第2杯半價」，且無論是到門市購買或電話外送通通享優惠，趕緊衝一波。

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