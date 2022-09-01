可以寄杯、冷熱互換！超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天

▲全家中杯拿鐵買3送3只有今天。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

開囤了！全家今（1）日祭出限時1天「Let's Cafe中杯經典拿鐵買3送3」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，限量20萬組，提醒須透過APP隨買跨店取購買及使用指定電子支付才能享優惠；另，7-11今日也在APP行動隨時取推「精品咖啡買7送7」優惠，同樣數量有限、售完為止。

全家今（1）日上午10時於APP隨買跨店取祭出限時1天「Let's Cafe中杯經典拿鐵買3送3」，限量只有20萬組，每人限購1組，且開放寄杯、冷熱互換，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠，咖啡則須在12月26日前兌換完畢，把握機會囤一波。

▲7-11限時1天精品咖啡買7送7 。

另，7-11OPENPOINT行動隨時取今（1）日也有限時1天「一起精品吧」限定優惠，祭出「CITY PRIMA精品美式／精品拿鐵同品項買7送7」，限量各5萬組，限線上支付每位會員限購2組，可兌換至12月31日止。

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