優惠碼先收！麥當勞「10塊雞塊、中杯那堤買1送1」爽吃42天

▲麥當勞限時買1送1快收。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉們快收下！人氣速食品牌「麥當勞」最新「買1送1」優惠來了，8月17日起限時42天爽吃「2大品項買1送1」，只要使用歡樂送訂餐並輸入優惠碼即可享有10塊麥克雞塊、中杯經典那堤買1送1，準備開吃；另，21PLUS、21風味館至8月21日也有「3大指定烤炸雞下殺81折」，通通不能放過。

▲10塊麥克雞塊爽吃買1送1。（示意圖／業者提供）

麥當勞8月17日起至9月27日祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「FRE」，即可享有「10塊麥克雞塊」、「中杯經典那堤」（2擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

▲21PLUS、21風味館最新限時烤炸雞優惠開吃。

另，21PLUS、21風味館近日也祭出最新優惠，即日起至8月21日爽吃「3大指定烤炸雞下殺81折」，包括「整隻香草烤雞」、「半半烤雞（分別為青花椒麻烤雞、香草烤半雞）」以及「半半炸雞盒（內含青花椒麻炸雞／香脆炸雞各2塊、青花椒麻炸雞翅／香脆炸雞翅各1隻）」，期間只要於門市出示臉書粉專畫面即可享下殺81折優惠，提醒21TOGO門市不參與此活動。

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