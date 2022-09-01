確診才知全家都保防疫險！婆婆「獨漏媳婦」竟回：忘記問妳了

▲女網友表示，全家都買了防疫險，就是沒有她。（示意圖／iStock）

圖文／CTWANT

不少民眾擔憂，感染新冠肺炎後需在家隔離會影響收入，於是紛紛購買防疫保單求心安，而今年產險業者更慘賠近600億元。一名網友分享，日前全家都被兒子傳染接連確診，那時她才得知婆婆幫全家人都買了防疫險，卻獨漏她這個媳婦。事後，婆婆表示，當時是投保截止的最後一天，因為太趕就忘記問她。聽完婆婆的說法，原PO不禁大嘆，「人家根本沒想到我。」

一名網友在Dcard發文表示，自己一歲多的兒子在托嬰中心被老師傳染新冠肺炎，還一度發高燒到39度，由於公婆跟老公都要做生意，所以兒子都跟她睡同一間房，老公則是跟他們分房睡，在兒子確診4天後，全家也陸陸續續被傳染。

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原PO表示，幾天後，婆婆向她討要兒子的隔離證明，那時她才驚覺原來婆婆幫全家人都買了防疫險，但自已竟被遺忘，而婆婆的理由卻是，「上個月業務說快不能保了，趕快幫大家保，而且那天最後一天很趕，就忘記問妳了...」

她更指出，「婆婆說很趕但還是幫公公、老公、孫子、姑姑、妹妹都保了呢！」此外，原PO說，去年幫媽媽買保險的時候，還問婆婆跟老公要不要一起保，「事到如今，人家根本沒想到我。」

話題一出，大批網友留言表示，「真的不要奢望婆家會把自己真的當家人，成為媳婦的悲傷」、「當下只覺得忘記問這句話有夠唬爛的...」、「下次同等對待回去就好了」、「不是幫不幫保保險的問題，而是感覺問題。」

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