30歲狂被催婚！她遭媽情勒「想到妳就流淚」...無奈：明明過很好

▲女網友被媽媽瘋狂催婚，且還對她各種情緒勒索。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

現代的女性越來越有獨立自主的觀念，有些人甚至覺得不結婚，單身非常自由自在。不過一名女網友透露自己被媽媽瘋狂催婚，且還對她各種情緒勒索，甚至表示一定是自己做人太失敗，才讓她一直不想結婚，讓女網友相當無奈，嘆道「明明生活就過得好好的，為什麼就一定要結婚呢？」

一名女網友在臉書社團「匿名2公社」發文，透露自己現在30歲，有穩定工作且經濟獨立，覺得單身的生活很好、很自在，但媽媽卻對她瘋狂催婚、各種情緒勒索，例如「結婚後有個家庭很好啊」、「我很後悔當初沒讓妳跟某某某結婚」、「我每天晚上都想妳的未來想到流眼淚」，甚至還說自己因為擔心她而睡不好。

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原PO表示，媽媽某天早上突然說一定是自己做人太失敗，才讓她一直不想結婚，她努力嘗試跟媽媽說，「我現在過得很好，可以照顧好自己，假日也可以經常帶爸媽到處走走，但她根深蒂固的長輩觀念就是認為，女生就是該結婚，讓我一直覺得好有壓力，面對她的各種情緒勒索，心裡真的好累，明明生活就過得好好的，為什麼就一定要結婚呢？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「我也覺得單身很好，結婚真的非必要」、「我媽之前也和你媽一樣，但自從隔壁家嫁出去的女兒過得不幸福每天帶著小孩回娘家哭訴後我媽再也沒有催我結婚了」、「不是每個人都適合結婚，做好自己就好」、「回她，結啥婚，如果遇到不好的，離婚怎麼辦？」、「別把這些話太往心裡去，久了會受影響隨便嫁，萬一過的不好就會走上媽媽的路一直哭一直悔恨為什麼要因為這樣結婚」。

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