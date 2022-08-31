　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每天喝2杯手搖幸福肥！她見男友「扛1物回家」氣炸：暗示我太胖？

▲▼情侶,男友,女友,交往。（圖／資料照）

▲原PO談戀愛後食慾大增。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

幸福肥總是讓人又愛又恨，長在身上的肥肉就像甜蜜的負擔，一名女網友表示，單身時都會注重體態，但自從談戀愛後就放飛自我，一天喝2杯手搖飲是基本，某天男友回家時扛了一箱飲料，她打開一看「居然是黑木耳露」，黑木耳有減肥的功效，因此懷疑男友暗示她太胖要減肥，內心受到打擊。

女網友在Dcard上發文，單身時都會注重體態，也會定期運動，但自從談戀愛後一切回復原狀，吃東西不忌口，加上她又是飲料控，每天都要喝至少2杯手搖飲，「男友有試圖想勸阻我，還會一直碎碎念，但真的忍不住，因為真的太快樂了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，男友某天下班扛了一箱飲料回家，她內心開心了一下，想說男友買好喝的飲料給她，結果打開一看，竟然是黑木耳露，她滿臉問號，上網查詢黑木耳的功效，「結果發現，黑木耳可以拿來減重，還可以養顏美容之類的」，因此懷疑男友在暗示她要減肥，「請問這是男友在暗示我該減肥了嗎？不敢直接跟我講，用這種方式告知我，好像沒有比較好吧？」

健身（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO認為男友在暗示她太胖要減肥。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

貼文一出，網友笑翻認為原PO想太多，「沒這麼嚴重吧，買個面膜說臉醜，買個乳液說皮皺」、「這男友挺好的啊！滿足女朋友愛喝飲料又有顧到健康」、「假抱怨，真放閃」、「要當吃貨沒問題，但至少要當個健康的吃貨」、「既然都要喝飲料，不如喝相對健康的飲料，我想男友應該是這個意思」

不少網友紛紛大讚，黑木耳露超好喝，「黑木耳露超好喝，之前在超市打工，有打折我都會搬兩箱回家」、「超讚的禮物，我超愛等特價買一箱這個，感覺喝了健康又可以當飲料」、「男友買這個我會愛死，黑木耳超好喝」、「黑木耳飲超級無敵好喝！你不喝我喝啦」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！　夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
林志穎暴瘦自勉：繼續加油！　陳若儀「藍天晴空照」洩心境
基隆男失蹤數小時　家人衝工寮驚見他「成冰冷遺體」
軒嵐諾「像納莉」琉球打轉後撲台？氣象局解答了
林志穎暴瘦「體重剩53.7KG」　肌肉流失10公斤
快訊／影片曝！新竹頭套男連開10槍　他家門口中6彈倒地
iPhone最垃圾1功能！　果粉公認超抓狂：直接關掉
「放颱風假」機會增！　2區域越晚雨勢越猛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

每天喝2杯手搖幸福肥！她見男友「扛1物回家」氣炸：暗示我太胖？

結婚AA制10年「老公2元也要算」　妻悲嘆：啪啪才會對我好一點

退場審議會今第一次開會　下週二將公布首批專輔學校名單

旅客成長近3成！客運也砸振興金　「百名業績飆駕駛爽領百萬元」　

軒嵐諾侵台「放颱風假」機會增！今入夜北部等2區越晚雨勢越猛

快訊／高雄明天「停水23小時」衝擊近萬用戶　影響區域曝

軒嵐諾「像納莉」琉球打轉後撲台？氣象局解答　回顧3詭步颱風

男友跟閨蜜「每晚約健身房」　她堅信：不會亂搞！一翻訊息慌了

他點名「iPhone最垃圾1功能」　果粉公認超抓狂：直接關掉

30歲狂被催婚！她遭媽情勒「想到妳就流淚」...無奈：明明過很好

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

高捷蜜柑站長值勤啦！　每日工作項目：賣萌❤

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

每天喝2杯手搖幸福肥！她見男友「扛1物回家」氣炸：暗示我太胖？

結婚AA制10年「老公2元也要算」　妻悲嘆：啪啪才會對我好一點

退場審議會今第一次開會　下週二將公布首批專輔學校名單

旅客成長近3成！客運也砸振興金　「百名業績飆駕駛爽領百萬元」　

軒嵐諾侵台「放颱風假」機會增！今入夜北部等2區越晚雨勢越猛

快訊／高雄明天「停水23小時」衝擊近萬用戶　影響區域曝

軒嵐諾「像納莉」琉球打轉後撲台？氣象局解答　回顧3詭步颱風

男友跟閨蜜「每晚約健身房」　她堅信：不會亂搞！一翻訊息慌了

他點名「iPhone最垃圾1功能」　果粉公認超抓狂：直接關掉

30歲狂被催婚！她遭媽情勒「想到妳就流淚」...無奈：明明過很好

驚！南山人壽2022上半年淨值大減4279億　每股淨值剩6.05元

桃園樂活重陽季啟動　8局處舉辦籲長者多參加

4000元求租北市！她遭諷「不懂行情」　點進頭像千人驚呆：是女神

光陽S7電動機車「推55500元超殺價」！年底拼東進武嶺＋上阿里山

朱俊祥難忘17年與王躍霖拚冠　新秀賴知頎會想念核心課

每天喝2杯手搖幸福肥！她見男友「扛1物回家」氣炸：暗示我太胖？

《今日的網漫》10中肯職場金句：公司不是用來自我實現的地方

拿筆猛刺員警！男嫌慘被「一掌撂倒」瞬間KO　狼狽滾地畫面曝光

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒晃一半「百公斤棧板空中掉落」砸死

麗晶之夜今晚登場160位貴客入席　消費門檻創紀錄

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

生活熱門新聞

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

軒嵐諾更近台！放颱風假機率出爐

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

遇到如來神掌！騎士闖斑馬線被一掌擊落

「點名3分店超難喝」分店曝光！廖老大轟：給我倒

他駭入「防疫補助」詐騙網站！刪3000人銀行帳密

新北衝破7千例　各縣市確診分佈曝

軒嵐諾北上關鍵時間曝　1情況暴風圈掠過陸地

發海警機率高！軒嵐諾路徑西修

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

梅花將生成被軒嵐諾吃掉　晚起變天1情況發警報

更多熱門

相關新聞

女友喝醉吐滿車「起床冷回1句」！他清整晚怒喊分

女友喝醉吐滿車「起床冷回1句」！他清整晚怒喊分

對許多人來說，車子不僅僅是交通工具，而是生活中重要的一部分，對一些男人來說就等於是自己的「小老婆」，一名男網友表示，努力工作買了一輛屬於自己的車，但女友卻不愛惜車子，把腳伸直放在擋風玻璃前，吃東西不斷掉屑屑，甚至還喝醉酒吐在車上，事後無任何歉意也沒有幫忙清理，讓他受不了提分手。

閨蜜暗示「別帶娃參加婚禮」！網一面倒挺新娘

閨蜜暗示「別帶娃參加婚禮」！網一面倒挺新娘

他駭入「防疫補助」詐騙網站！刪3000人銀行帳密

他駭入「防疫補助」詐騙網站！刪3000人銀行帳密

開山刀男南港埋伏砍前女友　遭法官裁定羈押禁見

開山刀男南港埋伏砍前女友　遭法官裁定羈押禁見

5大減肥迷思：有食物絕對不能吃？

5大減肥迷思：有食物絕對不能吃？

關鍵字：

戀愛情侶減肥Dcard

讀者迴響

熱門新聞

花猴斷開16年尪「痛哭怨恨陷低潮」

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

軒嵐諾更近台！放颱風假機率出爐

機長飛一半暴怒廣播：別再傳裸照

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

26歲女偷做抽脂手術慘死　8劑強心針救不回

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

9月這4星座到夏慕尼用餐送龍蝦

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面