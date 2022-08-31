每天喝2杯手搖幸福肥！她見男友「扛1物回家」氣炸：暗示我太胖？

▲原PO談戀愛後食慾大增。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

幸福肥總是讓人又愛又恨，長在身上的肥肉就像甜蜜的負擔，一名女網友表示，單身時都會注重體態，但自從談戀愛後就放飛自我，一天喝2杯手搖飲是基本，某天男友回家時扛了一箱飲料，她打開一看「居然是黑木耳露」，黑木耳有減肥的功效，因此懷疑男友暗示她太胖要減肥，內心受到打擊。

女網友在Dcard上發文，單身時都會注重體態，也會定期運動，但自從談戀愛後一切回復原狀，吃東西不忌口，加上她又是飲料控，每天都要喝至少2杯手搖飲，「男友有試圖想勸阻我，還會一直碎碎念，但真的忍不住，因為真的太快樂了」。

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然而，男友某天下班扛了一箱飲料回家，她內心開心了一下，想說男友買好喝的飲料給她，結果打開一看，竟然是黑木耳露，她滿臉問號，上網查詢黑木耳的功效，「結果發現，黑木耳可以拿來減重，還可以養顏美容之類的」，因此懷疑男友在暗示她要減肥，「請問這是男友在暗示我該減肥了嗎？不敢直接跟我講，用這種方式告知我，好像沒有比較好吧？」

▲原PO認為男友在暗示她太胖要減肥。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

貼文一出，網友笑翻認為原PO想太多，「沒這麼嚴重吧，買個面膜說臉醜，買個乳液說皮皺」、「這男友挺好的啊！滿足女朋友愛喝飲料又有顧到健康」、「假抱怨，真放閃」、「要當吃貨沒問題，但至少要當個健康的吃貨」、「既然都要喝飲料，不如喝相對健康的飲料，我想男友應該是這個意思」

不少網友紛紛大讚，黑木耳露超好喝，「黑木耳露超好喝，之前在超市打工，有打折我都會搬兩箱回家」、「超讚的禮物，我超愛等特價買一箱這個，感覺喝了健康又可以當飲料」、「男友買這個我會愛死，黑木耳超好喝」、「黑木耳飲超級無敵好喝！你不喝我喝啦」。

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