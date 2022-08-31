29歲人妻按摩聞「腐爛味」嚇壞報警！一聽檢查結果大哭：是絕症

▲女子按摩時聞到臭味，檢查竟是絕症。（示意圖／翻攝自pexels）

圖、文／CTWANT

身體有任何異狀，一定要就醫檢查。中國有一名人妻，在按摩時聞到臭味，報警後竟然抽搐暈倒，醫生本以為只是單純的癲癇，沒想到竟然是絕症。

一名去年剛結婚的29歲女子，因為工作關係，需要長時間坐在電腦前，頸椎常常不舒服，因此喜歡去按摩。怎料幾個月前按摩時卻出事了，當時她正在專心看劇，卻隱約聞到一股像是腐爛的臭味，其實她之前來按摩時，就聞到這股異味，只是沒那麼強烈，後來愈想愈不對勁，懷疑按摩院有什麼隱情，決定報警處理。

警方到場後，將按摩院進行了一番檢查，但沒有發現異樣，於是將女子帶回警局做筆錄，雙方爆發爭執，她抱怨辦案人員不專業，明明有那麼濃烈的臭味，卻查不出任何東西，但辦案人員一臉無奈，因為他們已經將按摩院裡裡外外檢查了好幾遍，完全沒發現任何問題。過沒多久，女子突然臉色發紺、眼球上竄、瞳孔放大，尖叫一聲後就倒地不起，並伴隨陣攣性抽動，當下馬上被送到醫院。

▲女子在按摩時聞到臭味，警方到場卻表示沒有。（示意圖／翻攝自pexels）

因為女子的症狀和癲癇類似，醫生初步懷疑是癲癇發作，女子丈夫表示，最近半年妻子有點奇怪，老是喜歡唱歌，「有時候一大桌人吃飯吃一半，她就會突然放下筷子唱歌，有時候晚上睡覺，上一秒還和我有說有笑，下一秒又會突然開始唱歌」，就連性格也發生很大的改變，以前脾氣很好，現在變得喜怒無常，有時早上起床還會頭痛，「我都懷疑她是不是精神出了什麼問題」。

醫生聽完內心有種不好的預感，但仍懷疑可能是癲癇，進行電腦斷層掃描，結果發現了癲癇波，而且腦內有病變，「顱內混雜密度」，代表很可能是膠質瘤，而且情況不樂觀，進一步做磁共振成像，推測是3級膠質瘤。

▲女子確診3級膠質瘤。（示意圖／翻攝自pexels）

據悉，腦膠質瘤又被稱為「大腦殺手」，是最常見的原發性顱內腫瘤，占據了所有中樞神經系統腫瘤的27％，占惡性腫瘤的80％。世界衛生組織將腦膠質瘤分型為4級，1、2級因為瘤細胞生長比較緩慢、威力小，且不怎麼影響生活，所以又稱低級別膠質瘤，3、4級就很危險，因為生長速度快、預後差，被定義為高級別膠質瘤。

腦膠質瘤的早期表現其實很明顯，女子確診就出現相關症狀，但身邊的人一直以為她是精神問題，耽誤了最佳治療時機，以致於發展成晚期，已經沒有辦法治療了。

延伸閱讀

▸ 32歲女星驟逝「4個月前剛訂婚」 遺作拿坎城最大獎

▸ 李妍瑾捲小三風波 重量級大哥指博版面她「直球對決」回應了

▸ 笑稱外甥女名字太像「細菌名」 女子被親姊轟出派對