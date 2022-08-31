閨蜜暗示「別帶娃參加婚禮」！新手媽討拍...網挺新娘：就這麼1天

▲一名媽媽想帶孩子參加婚禮，卻被對方暗示不要帶小孩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭文晴／綜合報導

女人一有了孩子後生活會發生極大變化，不管到何處都需要帶上小孩。一名新手媽媽表示，近日因為要出席閨蜜婚宴，想說帶不到1歲的孩子一起去，沒想到對方卻不斷暗示「不要帶小孩」，讓她煩惱「帶小孩真的有錯嗎？」有網友認為，閨蜜的婚禮就這麼一天，如果連對方的心情都無法照顧，「你真的有把對方當閨蜜嗎？」

一名媽媽在Dcard以「閨蜜不想讓我的小孩參加婚禮」為題發文，表示最近閨蜜要結婚了，但她想要帶不到一歲的孩子一起去，而閨蜜在跟她對談時「都在暗示我可不可以不要帶小孩去」，雖然知道小孩不受控，但因為爸媽沒空加上不想給公婆顧，不知道該如何是好，「我也很怕小孩失控，心情一切都取決於當天，帶小孩真的有錯嗎？」

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有網友表示，她的孩子心情取決於當天，但閨蜜的婚禮就這麼一天，「如果沒辦法配合新人就不要出席，包紅包恭喜就好」。也有人贊同認為，婚禮只有一次，如果剛好被小孩搗亂友情應該會破碎，「而且閨蜜都委婉跟你講了」，都說是閨蜜了，連照顧對方的心情都沒有辦法做到，「你真的有把對方當閨蜜嗎？」

也有人好奇為什麼老公不能幫忙帶，該名媽媽回應表示，因為老公會和她一起參加婚禮，而不想給公婆顧，是他們碰小孩前都不會洗手，還會偷親小孩，衛生習慣沒有很好。

有過來人分享，她小孩在五個月多時去參加親戚的婚禮，本來乖乖躺在嬰兒車裡，結果一進去的時候音樂很大聲被嚇哭，直到把他推去外面才冷靜，「有這次經驗才知道自己太大意了！」直到後面孩子慢慢適應環境後，最後新郎新娘跳舞他也很開心的跟著跳。