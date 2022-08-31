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陳燕飛疑被侯友宜拔樁是刻意操作？林佳龍回應了

▲▼林佳龍參加吳晟老師紀錄片《他還年輕》電影包場活動。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長參選人林佳龍。（圖／記者許靖騏攝）

記者蔡佩珈／台北報導

對於日前宜蘭縣同鄉會總會理事長陳燕飛與新北市長侯友宜同台，日前又表態將全力支持民進黨新北市長參選人林佳龍，並參與籌組「宜蘭人挺林佳龍後援會」一事，林佳龍31日回應，陳燕飛非常疼惜他，也已對外說明將接任後援會榮譽理事長，自己不只非常感謝，也相信陳燕飛會成為「桶箍」，發揮最大力量。

新北市土城宜蘭縣同鄉會日前成立力挺侯友宜連任的後援會，陳燕飛到場支持，被外界解讀為遭拔樁至侯友宜陣營，但不到幾天，陳燕飛於31日接下「宜蘭人挺林佳龍後援會」榮譽總會長職位。被問及是否認為是侯陣營刻意操作？林佳龍回應，陳燕飛非常疼惜他，也是大家非常敬重前輩，現在能夠擔任榮譽理事長，一定會成為桶箍，發揮最大力量。

談及與宜蘭的淵源，林佳龍說，自己高中時曾認養宜蘭的孩子，為他們做課輔，後來立法院長游錫堃擔任宜蘭縣長，他也參與編寫《宜蘭縣史》。而歷任宜蘭縣長包括林義雄等人都有栽培自己的恩情。

林佳龍表示，他擔任交通部長後，也與立委陳歐珀一起解決宜蘭交通問題，包括高鐵延伸宜蘭、國道五號連結蘇花改，自己則推動東北角觀光圈，因此與觀光業者有良好互動，所以這些前輩、好朋友就組織了後援會。

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