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宏碁、前農委會主管紛紛澄清　凌濤：鄭文燦明顯違反選罷法

▲張善政今（31）日受訪時強調，在宏碁任內申請5700萬經費的事情，如果有一塊錢掉到我口袋，我就退選，我非常有把握。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張善政今（31）日受訪時強調，關於他在宏碁任內農委會標案金額5736萬，「如果有一塊錢掉進他口袋，他就退選」，且非常有把握。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者羅婉庭／台北報導

桃園市長鄭文燦因稱國民黨桃園市長參選人張善政「抄襲又A國庫的錢」，被桃園市議員參選人凌濤告發違反「選罷法」，鄭文燦則稱凌濤只是為了選舉造勢。對此，凌濤指出，他是為了選舉造勢才根據「刑法」第310條誹謗罪，及「公職人員選罷法」第104條「意圖使人不當選」之法律事實告發鄭文燦。

凌濤重申，「農業電子化發展策略分析與規劃」是農委會的標案，通過農委會的審核，承辦廠商是宏碁，3年標案5736萬是由宏碁公司受委託。對此，鄭文燦竟然指控張善政「A國庫的錢」，明顯是抹黑造謠，已經逾越法律的界線，難道是降低自己市長的格調打選戰？

凌濤表示，農委會作為主管機關至今都不曾指涉張善政個人違反相關規定，無論宏碁、前農委會主管都紛紛發稿澄清，鄭文燦是不想看見，還是刻意未審先判，政治操作？

凌濤也質疑鄭文燦，「到底是你在選舉還是鄭運鵬在選舉？」每天當炮手，還跑去新竹助選，難道你已經無心桃園市政？無憑無據指稱對手陣營「抄襲又A國庫的錢」，難道不是誹謗跟意圖使人不當選的法律事實嗎？鄭文燦每天都在拚選舉，全桃園市民都看在眼裡。

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