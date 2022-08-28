嘉義市幼兒園研習　強化教師教保員環境規劃與課程運作

▲嘉義市重視幼兒園學習品質。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市復國幼兒園辦理111學年度公立幼兒園初任教師暨教保員增能研習，以幼小班的環境規劃與課程運作為研習重點，藉以強化初任教保服務人員檢視幼小班教室環境規劃的能力，提供幼兒更適合的學習環境，進而激發幼兒多元學習。

教育處處長林立生表示，幼托整合迄今屆滿10年，這10年來本市公幼的小幼班從101學年度的4班擴增到111學年度的39班，尤其是近年為減輕家長育兒負擔，增設很多小班及幼幼班，市府也在今年公開甄選40名正式教保服務人員。為給孩子最佳的照護與學習品質，重視小幼班師資的培訓，特地辦理今天的增能。

增能研習課程係由台中教育大學退休教授，同時也是中華幼兒教育改革研究會理事長陳淑琴，帶領幼教老師認識2至3歲幼兒的發展特徵與能力，幼小班環境規劃和課程實施原則，幼小班的學習區介紹及幼幼專班的環境規劃與課程實例分析。

復國幼兒園園長陳玉如表示，幼小班孩子的年紀小，正處於發展的關鍵時期，有很多要注意的細節，通常大家會認為幼小班偏重在照顧，課程教學較難有特色，希望透過此次的研習，翻轉教學現場的思維，重新看見如何激盪出小幼班的課程火花，讓孩子能在幸福城市學習成長。